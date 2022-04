Les joueurs de la JS Kabylie ont réalisé un bon résultat, mercredi dernier, à Chelghoum Laïd, en revenant avec les 3 points de la victoire. (3-1) a été le score final de la rencontre qui a vu les camarades de Bensayah se réinstaller dans le premier peloton de la course au titre de championnat. Aussi, la démarche adoptée par le coach Ammar Souayah donne de très bons résultats. La concurrence dans le compartiment offensif semble porter ses fruits, car ce palier fonctionne désormais à plein régime. Une attaque qui commence à donner des résultats qui pourraient devenir meilleurs dans les prochaines journées au vu de l'entrain des joueurs. Il faut dire aussi que l'arrivée de Boukhenchouche et Ouatara n'est pas passée sans incidences. Le compartiment n'a repris de sa vigueur qu'avec l'incorporation de ces deux éléments. Bien évidemment, il faut compter avec les jeunes du cru qui ne déméritent pas et qui améliorent leur rendement au fil des matchs. Toutefois, il faut modérer l'optimisme, car le titre est loin devant avec un leader qui carbure à plein gaz et qui ne semble pas montrer des signes de fatigue. Au contraire, le CR Belouizdad reste très loin de ses poursuivants directs, avec 9 points d'avance et 2 matchs en retard. Un écart qui devient de plus en plus difficile à réduire. Mais, pour les poursuivants directs, l'enjeu n'est pas seulement de jouer le titre mais ce sont surtout les places qualificatives aux compétitions internationales. La JSK, comme la JSS ou le MCA veulent gagner un ticket pour une des compétitions africaines, la saison prochaine. Ce qui est largement à leur portée d'autant plus que les premiers quatre clubs ouvrent droit à aller tenter leur chance sur les terrains africains. Les places qualificatives sont encore accessibles pour la JSK et ses concurrents. D'autres points peuvent être glanés dans les journées qui viennent. D'ailleurs, les Canaris iront croiser le fer, demain, avec le RC Relizane sur son terrain dans un duel difficile, mais pas impossible à remporter. Les 3 points sont à leur portée, pour peu que le compartiment offensif poursuive ses bonnes prestations. Ainsi, les camarades de Bensayah accueilleront le 23 avril en cours l'ASO Chlef à Tizi Ouzou, dans une explication qui tourne autour des 3 points. Enfin, il convient de rappeler que les Canaris se préparent à croiser le fer avec le leader sur un autre terrain que le championnat. La Supercoupe opposera en effet le champion en titre de la saison passée, le CRB, au vainqueur de la coupe de la Ligue professionnelle, la JSK. Une explication qui ne sera pas facile parce qu'elle aura une autre connotation qu'une simple confrontation sur une coupe, aussi superbe soit-elle. Le club vainqueur aura signifié qu'il est le plus fort même dans la course actuelle au titre et c'est justement ce qui donnera plus de saveur à cette rencontre prévue le 1er mai prochain.