Les Canaris sont rentrés en Algérie après un stage de plusieurs jours dans la ville de Sousse en Tunisie. Un stage dont les résultats pourraient, vraisemblablement, être décelables lors de la rencontre attendue aujourd'hui face à l'US Biskra. En effet, la rencontre en dehors de leurs bases donnera un aperçu de l'efficacité du stage effectué durant la semaine. Les joueurs qui ont été soumis à des préparations intenses, surtout au niveau du compartiment offensif, doit donner de bons résultats d'autant plus que le coach Souayah aurait opté pour la solution médiane comme réponse à la question posée, quant à l'avenir des jeunes talents. En fait, le stage en Tunisie a connu la concentration de Souayah sur une brochette d'attaquants qui démontre qu'il n'a pas opté pour le choix des nouvelles recrues pour son attaque aux dépens des jeunes talents du club à l'instar de Nezla, Naït Salem ou Bensaha. Le choix de ces derniers aux côtés de Boukhenchouche, Ouatara et Bensayah indique si besoin que la tendance est au mélange des deux crus. Une démarche privilégiée qui devrait par ailleurs créer un climat de concurrence favorable à l'émergence de bonnes prestations. Des prestations qui ne devraient pas tarder à apparaître et pourquoi pas au courant de la confrontation de cet après-midi face à l'US Biskra.

L'enjeu est important pour les deux adversaires. Les Kabyles qui se rendent à la porte du désert ne comptent pas admirer le rouge brique du coucher de soleil saharien et revenir. Bien au contraire, ces derniers vont se donner à fond pour arracher un bon résultat qui leur permettrait de se rapprocher davantage du leader. Après avoir rejoint le premier carré, les camarades de Nezla veulent améliorer leur classement davantage pour aller vers l'une des trois premières places qui sont désormais à leur portée. Mais, parallèlement à l'objectif des Canaris, l'adversaire qui joue sur son terrain ne semble pas du tout prêt à céder le butin aussi facilement. L'US Biskra qui est à la 8e place ne voudra pas laisser filer l'occasion de rafler 3 points sur son terrain et ainsi de se rapprocher, lui également, du premier carré.

Par ailleurs, il convient de noter que les supporters commencent petit à petit à reprendre espoir quant aux capacités des joueurs de jouer pour le titre. Les résultats positifs et la méthode rigoureuse de coach Souayah sonnent comme des indicateurs d'une bonne forme sur les plans physique et sur le plan mental. Il faut dire que les joueurs de leur côté ont contribué à ce retour de l'espoir chez les supporters en réalisant de bons résultats après une période difficile. En tout état de cause, la suite ne peut être que meilleure au vu de l'évolution de la situation au sein du club avec la série de bons résultats et des bonnes nouvelles du côté de la CAF et de la FAF.