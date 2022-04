Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a appelé mardi à Alger les athlètes algériens à s'imposer dans leurs disciplines respectives et donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran l'été prochain (25 juin-5 juillet). «Nous connaissons très bien la réalité du sport dans notre pays et nous l'avons bien examinée, mais je pense que nos athlètes peuvent s'imposer dans leurs disciplines respectives et réaliser de très bons résultats lors du rendez-vous méditerranéen d'Oran», a déclaré Sebgag lors d'une rencontre d'évaluation avec les représentants de différentes Fédérations nationales, tenue à Alger. Le ministre s'est montré relativement «serein» par rapport à la préparation des athlètes relevant de spécialités individuelles, contrairement à certaines fédérations qui «n'ont pas encore atteint le niveau technique escompté et cela revient essentiellement au manque dans l'encadrement». «L'État algérien n'a jamais lésiné sur les moyens et a toujours répondu présent pour accompagner les Fédérations nationales que ce soit pour des stages à l'étranger ou pour faire bénéficier leurs athlètes de cycles de formations initiées par des experts.» Le discours du ministre en direction des représentants de Fédérations nationales a été claire en disant: «Vous avez un contrat moral et contractuel pour atteindre ces objectifs. Le rapport de la commission scientifique de suivi et d'évaluation des Équipes nationales n'est pas du tout encourageant. C'est à nous maintenant de réfléchir sur les meilleurs moyens pour la préparation de l'élite nationale en prévision des Jeux olympiques 2024 à Paris.» Le premier responsable du secteur a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de réussir le rendez-vous méditerranéen d'Oran dans le domaine du management sportif, notamment après tous les moyens matériels et humains qui ont été dégagés par l'État. De son côté, le président de la Fédération algérienne de gymnastique (FAG), Sofiane Zahi, a annoncé que «les Équipes nationales messieurs et dames se préparent dans de très bonnes conditions sous la conduite de deux experts algériens». «Le groupe s'entraîne depuis une année et se trouve actuellement en Turquie pour un stage bloqué. Nous allons essayer de donner une belle prestation et pourquoi pas animer quelques finales. Il faut savoir que le niveau gymnastique méditerranéen est très relevé. Nous allons poursuivre notre préparation en France. Nous avons montré notre performance à l'occasion des Coupes du monde qui se sont déroulées à Doha et en Égypte», a-t-il fait savoir. Pour le président de la Fédération de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, «75% des athlètes sont prêts pour le rendez-vous méditerranéen, notamment ceux qui évoluent dans des championnats étrangers avec leurs formations respectives et sous la conduite de la direction technique nationale»