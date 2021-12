Les deux représentants algériens en Ligue des Champions d'Afrique, l'ES Sétif et le CR Belouizdad, évolueront, respectivement, dans le groupe B et C en phase de poules de l'épreuve, selon le tirage au sort effectué, hier, au siège de la CAF au Caire (égypte). L'Entente va se mesurer au Raja Casablanca (Maroc), détenteur de la coupe de la Confédération, à Horoya AC (Guinée), et à AmaZulu FC (Afrique du Sud), alors que le CRB aura fort à faire, dans le groupe de la mort, en défiant les deux clubs tunisiens: l'ES Tunis et l'ES Sahel, et Jwaneng Galaxy FC (Botswana). Les deux 1ers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. En coupe de la CAF, la JS Saoura et la JS Kabylie pourraient évoluer ensemble dans le groupe B, en cas de qualification des Canaris face au Royal Léopards d'Eswatini. Ce groupe B verra, aussi, la présence d'Al-Ittihad (Libye) et Orlando Pirates (Afrique du Sud).