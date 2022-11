Les trois représentants algériens dans les compétitions africaines interclubs de football: le CR Belouizdad et la JS Kabylie en Ligue des Champions, et l'USM Alger en coupe de la Confédération africaine, seront fixés sur leurs adversaires en phase de poules mercredi, à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire (Égypte) à partir de 12h00 (heure algérienne). Le tirage au sort débutera à partir de 12h00 pour la coupe de la Confédération, et à 13h00 pour la Ligue des Champions. Le CRB, triple champion d'Algérie en titre, s'est qualifié pour cette phase de poules aux dépens des Maliens de Djoliba AC (aller à Bamako: 1-2, retour à Sétif: 2-0), alors que la JSK a éliminé les Togolais de l'ASKO Kara (aller à Lomé: 2-1, retour à Sétif: 1-1). Le CRB et la JSK seront placés dans le chapeau 3 lors de ce tirage au sort, qui comprend également Simba SC (Tanzanie) et Al-Hilal (Soudan).

De son côté, l'USMA, seul représentant algérien en coupe de la Confédération africaine, a passé l'écueil des Sud-Africains de Cap Town City (aller au C ap: 0-0, retour à Sétif: 1-0) lors du deuxième tour préliminaire «bis». La JS Saoura qui espérait accompagner l'USMA, a été éliminée au deuxième tour préliminaire par les Ivoiriens du Sporting Gagnoa (aller à Yamoussoukro: 0-1, retour à Sétif: 0-0). La première journée de la phase de poules des deux compétitions se jouera entre le 10 et le 12 février 2023.