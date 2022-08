La liste des 23 joueurs algériens, retenus par le sélectionneur Noureddine Ould-Ali en vue de la cinquième édition des Jeux de la solidarité islamique, prévue du 9 au 18 août 2022 à Konya (Turquie), a été dévoilée samedi par la Fédération algérienne de football (FAF). Un groupe qui comporte les gardiens Redouane Maâchou, Amine Yaâcoubi et Mohamed Hamidi, ainsi que les défenseurs Azzi Mohamed, Imad Reguieg, Nechat Djabri Farès, Naïm Laïdouni, Benyoub Zoheïr, Dris Abdelhamid, Chérifi Toufik, Bekkouche Chems-Eddine et Baouche Boubakar, au moment où l'entrejeu des Verts sera composé d'El Badaoui Mohamed, Aymen Bendaoud, Akram Bouras, Sreyer Boualem, Imad Bennara et Mohamed Aït El Hadj.

Pour ce qui est de l'attaque, le sélectionneur national a retenu un total de cinq joueurs, en l'occurrence: Belkheir Mohamed Islam, Naït Salem Massinissa, Othmani Abderraouf, Belkhadem Fodil et Temine Mounder. La sélection algérienne, qui relève de la catégorie des moins de 23 ans, a quitté Alger dans la soirée de vendredi à samedi, en direction de la Turquie. Elle évoluera dans le Groupe «A», en compagnie du Sénégal, de la Turquie et du Cameroun, alors que le Groupe «B» est composé de l'Arabie saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique. Le coach Ould-Ali avait commencé la préparation de cet évènement avec un effectif élargi, qu'il a progressivement réduit au fil des stages, pour arriver à cette liste finale de 23 joueurs, qui représenteront les couleurs nationales à Konya.