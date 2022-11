Le tirage au sort de la phase de poules des compétitions africaines interclubs, Ligue des Champions et coupe de la Confédération, a été reprogrammé pour le lundi 12 décembre au Caire (Égypte), a annoncé la CAF jeudi sur son site officiel. «La cérémonie débutera à 12h00 (heures algériennes) par la coupe de la Confédération de la CAF, suivie à 13h00 par la Ligue des Champions de la CAF», précise la même source. Prévu initialement le mercredi 16 novembre, ce tirage au sort a été reporté à une date ultérieure par la CAF, sans pour autant dévoiler les raisons de ce report. «Les deux tirages au sort seront diffusés en direct sur les plates-formes numériques de la CAF et les chaînes TV partenaires de la CAF», selon la CAF. En Ligue des Champions, l'Algérie sera représentée par le CR Belouizdad et la JS Kabylie, alors que l'USM Alger sera engagée en Coupe de la confédération africaine. Le CRB, triple champion d'Algérie en titre, s'est qualifié pour cette phase de poules aux dépens des Maliens de Djoliba AC (aller à Bamako: 1-2, retour à Sétif: 2-0), alors que la JSK a éliminé les Togolais de l'ASKO Kara (aller à Lomé: 2-1, retour à Sétif: 1-1). Le CRB et la JSK seront placés dans le chapeau 3 lors de ce tirage au sort, qui comprend également Simba SC (Tanzanie) et Al-Hilal (Soudan). De son côté, l'USMA a passé l'écueil des Sud-Africains de Cap Town City (aller au Cap: 0-0, retour à Sétif: 1-0) lors du deuxième tour préliminaire «bis». La JS Saoura qui espérait accompagner l'USMA, a été éliminée au deuxième tour préliminaire par les Ivoiriens du Sporting Gagnoa (aller à Yamoussoukro: 0-1, retour à Sétif: 0-0). La première journée de la phase de poules des deux compétitions se jouera entre le 10 et le 12 février 2023.