La situation n'est pas au beau fixe. Elle risque de se corser davantage au fil des jours compte tenu de plusieurs éléments et raisons qui s'accumulent. En fait ce club constitue une véritable bombe à retardement pouvant exploser à tout moment en prenant en compte la difficulté de déchiffrer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ou encore comprendre le moindre détail dans sa gestion. Selon les connaisseurs des secrets de la maison des Hamraoua, cette citadelle inexpugnable aux 1001 secrets difficiles à percer. Le club phare de l'Oranie, le MC Oran, vit, ces derniers jours un front de bataille entrant dans le cadre d'une «guerre» en sourdine dans laquelle les deux belligérants ne sont autres que ses actionnaires, en particulier l'actuel PCA Youcef Djebbari, et l'ex-PCA Ahmed Belhadj dit Baba. Si le premier est plus ou moins honni par les responsables locaux principalement le wali d'Oran, le retour du second est plus que souhaitable, ce retour a été manifesté par le wali d'Oran prétextant qu'il s'agit «du voeu des supporters». Ce dernier est, pour ainsi dire, entré en pleines tractations avec Youcef Djebbari en le rencontrant en fin de semaine passée et dont le contenu des discussions n'est pas dévoilé, il est gardé comme secret magistral. Par ailleurs, le wali d'Oran prévoit également une autre rencontre devant le réunir aujourd'hui ou demain avec le reste des actionnaires de la SSPA, en particulier Baba avec lequel il tiendra, selon nos sources, une des discussions en tête-à-tête. Il est visiblement clair que l'ordre du jour sera focalisé sur l'avenir et la situation administrative du club et le replacement de Youcef Djebbari à la tête du club. Cependant, aucune bonne nouvelle ne vient assouvir la curiosité des supporters, étant donné que Baba a opté pour un silence total ne faisant aucune apparition publique ni encore moins de déclarations. Il n'a pas jugé utile de faire valoir, comme il le faisait auparavant, sa perception des choses. Sinon comment interpréter le fait qu'il ne fasse aucun show public ne serait-ce que pour donner un signe annonçant sa présence sachant que l'homme s'est, à maintes reprises, transformé en pompier et manifesté sa présence dans les pires moments qu'a traversés le Mouloudia d'Oran lors des éditions précédentes? Il a, d'ailleurs, sauvé, et à plusieurs reprises, le club d'une chute libre, la relégation. Tout le contraire se produit ces derniers jours malgré les appels répétés du wali d'Oran. La dernière remonte à sa dernière sortie lorsqu'il a implicitement désavoué Djebbari qu'il a encensé quelques mois auparavant pour encenser cette fois-ci Baba l'invitant à se rapprocher du club. Dans sa dernière sortie médiatique, Saïd Sayoud, a indiqué que «J'ai maintes fois invité Belhadj à prendre la gestion du Mouloudia «. Jusque-là, cette déclaration ne comprend aucun scoop magistral étant donné que le wali a agi de même avec Djebbari qu'il a qualifié auparavant de l'homme de la situation ayant été le seul de la famille du MC Oran à montrer sa disponibilité pour gérer les affaires du club. Saïd Sayoud a poursuivi en soulignant que si Baba «se sent apte». Sans pour autant juger utile d'envenimer la situation en optant pour amadouer Baba, le wali n'est tout de même pas resté sur ses marques face à la situation qui mine le club, d'où d'ailleurs son autre appel qu'il a lancé à l'encontre de Baba. «Nous sommes au courant de tout ce qu'il se passe avec les litiges entre certains membres du club et les dirigeants», a-t-il dit, ajoutant que «nous sommes au courant de enquête de la justice».