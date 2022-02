L'arbitre sud-africain, Victor Gomes, a été désigné pour officier la finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN2021) entre l'Égypte et le Sénégal, dimanche 6 février à 20h00 (heures algériennes) au Stade Olembé de Yaoundé. Considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent, Victor Gomes a dirigé plusieurs rencontres, lors de la CAN 2021, dont le match Algérie- Côte d'Ivoire (1-3) du 1er tour, ainsi que le quart de finale Sénégal -Guinée équatoriale (3-1). Gomes sera assisté de son compatriote Zakhele Thusi Granville Swela et Sooru Phatsoane (Lesotho). Pour rappel, le Sénégal s'est qualifié pour la finale aux dépens du Burkina Faso (3-1), tandis que les Pharaons d'Égypte ont sorti les Lions indomptables du Cameroun aux TAB(3-1).