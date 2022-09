Le sélectionneur national algérien, Djamel Belmadi, a entamé son stage de ce mois de septembre, lundi, en présence de l'ensemble des joueurs qu'il a convoqués, soit 24 éléments qui ont d'ailleurs effectué, hier, leur seconde séance d'entraînement.

Les joueurs étaient très concentrés lors de leur première séance de travail de lundi dernier qu'ils ont effectuée vers 17h30 sur la pelouse du terrain T2 du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, saisissant ainsi l'occasion de la date FIFA, allant du 19 au 27 septembre 2022. Tout l'effectif, dont le gardien Farid Chaâl et Sofiane Bendebka, les nouveaux venus étaient présents sur le terrain. Là, il y a lieu de noter que les deux joueurs cités ont été convoqués à la dernière minute par le coach Belmadi, pour remplacer, respectivement, Anthony Mandrea et Hichem Boudaoui, blessés. Cette première séance s'est d'ailleurs déroulée sous les yeux de Djahid Zefizef, l'ex-manager des Verts qui est, cette fois-ci, présent en qualité de nouveau président de la Fédération algérienne de football. C'était d'ailleurs l'occasion aux joueurs de le féliciter pour son élection, le 7 juillet dernier. De son côté, le président de la FAF n'a pas omis de leur rappeler les prochaines échéances et les objectifs assignés à la sélection, que sont les CAN TotalEnergie 2023 (qui aura lieu en janvier -février 2024) et 2025 ainsi que les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Et comme de coutume, le coach national, Djamel Belmadi, a débuté ce stage en faisant sa causerie avant de donner le coup de starter à une séance d'entraînement studieuse et qui s'est déroulée dans une bonne ambiance, avec quelques têtes qui ont refait surface, à l'image de Nabil Bentaleb, Andy Delort et Ryad Mahrez, ce dernier était absent durant le regroupement de juin.

Lors de la première séance d'entraînement, les joueurs ont participé à plusieurs ateliers au programme, mais aussi des exercices physiques pour permettre à plusieurs éléments de récupérer de leurs efforts de la veille ou de l'avant-veille lors des matchs de leurs championnats avec leurs clubs respectifs.

Pour la journée d'hier, elle a débuté à 10h00 avec cette opération de shooting-photos avec l'équipementier pour sept joueurs. Une heure plus tard, les joueurs ont rejoint la salle de gym pour un travail spécifique. Après le repas, les joueurs ont assisté à partir de 13h30 à une séance vidéo. Ils ont, par la suite rejoint l'aéroport vers 15 heures. Ils ont eu droit à une collation à 17h30, avant de passer sur le terrain pour une séance d'entraînement à partir de 18h00. La journée a été clôturée par des séances de soins entre 21h30 et 23h00, suivant méticuleusement le programme initialement tracé par le staff technique.

C'est hier après midi que les Verts se sont envolés en direction d'Oran où ils ont élu domicile à l'hôtel AZ Grand d'Oran, situé devant Dayat Morsly, un petit lac dans la ville oranaise, à exactement 11 kilomètres du nouveau stade Miloud Hadefi. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi et ses joueurs sont donc prêts pour ce stage qui sera ponctué par deux rencontres amicales contre la Guinée, le 23 septembre 2022 au stade Miloud Hadefi d'Oran, à partir de 20h00, et le Nigeria, le 27 septembre, toujours au niveau de la même enceinte, également à partir de 20h00.