La wilaya de Tizi Ouzou vient d'annoncer la mobilisation de quelque 429 millions de dinars pour financer des travaux de relooking du stade du 1er-Novembre de la ville de Tizi Ouzou. Des travaux qui concerneront d'abord le renouvellement total de la pelouse du stade, outre la réfection d'autres équipements à l'instar du tableau d'affichage. Selon le communiqué des services de la wilaya de Tizi Ouzou, la pelouse sera refaite et remplacée par un gazon de dernière génération.

Un équipement ultramoderne qui nécessite une pose manuelle afin de lui donner toute la qualité requise. De son côté, le tableau d'affichage fonctionnant actuellement selon des technologies des années 80 sera complètement rénové et doté des plus récentes technologies. En fait, ces travaux sont destinés à permettre au club local, la JSK d'accueillir ses adversaires dans la prochaine compétition africaine, la Ligue des Champions. Des travaux nécessaires pour l'homologation du terrain pour abriter cette prestigieuse compétition africaine qui a grandement évolué depuis que la JSK est restée en marge. En effet, la compétition a notamment évolué au niveau technique et juridique faisant que le stade du 1er- Novembre qui a abrité des matchs de cette compétition, il y a plus d'une dizaine d'années, n'est plus adapté aux nouvelles normes. Aussi, pour permettre l'homologation du terrain, les services de la wilaya ont mis l'accent sur la nécessité de respecter les délais de réalisation par les entreprises en charge des travaux. Des délais techniques qui s'étendent durant toute la période estivale et se terminent avant le début de la prochaine saison sportive. Un délai qui permettra, il faut le signaler, à la JSK d'évoluer également dans de bonnes conditions dans les compétitions nationales à l'instar du championnat. En fait, durant ces dernières saisons, le terrain du 1er-Novembre n'était en effet pas un stade où devrait jouer un grand club comme la JSK. Un club très connu dans le continent africain étant l'un des plus gros cylindres du continent.

En effet, faute de pouvoir jouer sur le nouveau stade de 50000 places, la JSK aura au moins à disposition un terrain qui répond aux normes internationales. En attendant la fin des travaux dans ce stade, les pouvoirs publics et le wali au niveau local maintiennent la pression sur les entreprises réalisatrices ainsi que les services concernés pour maintenir la cadence qui permet de respecter les délais.

La dernière visite du ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, avec ses avertissements apportent la preuve que la volonté politique existe bel et bien pour aller au bout de l'objectif de doter la JSK d'un stade digne de sa réputation.

Les travaux avancent lentement en effet malgré les moyens financiers et matériels mobilisés.