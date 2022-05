Les sélections A' du Sénégal et de la RD Congo de football seront bel et bien présentes au tournoi amical que la Fédération algérienne de football (FAF) organisera en Algérie le mois prochain, dans la perspective de bien préparer le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023, ndlr), réservé aux joueurs locaux (8-31 janvier). C'est d'ailleurs l'instance algérienne du football qui a annoncé l'information.

D'aucuns savent que c'est l'ancien international algérien, converti en entraîneur, Madjid Bougherra qui est en charge par la FAF, de l'Équipe nationale A'.

Avec la présence de ces deux sélections, l'Algérie devrait ajouter un quatrième adversaire qui reste à désigner, comme le précise si bien, également, la même source. Le staff technique national a émis le voeu d'organiser ce tournoi à quatre au nouveau stade d'Oran. Mais, il se trouve que cette probabilité a été écartée en raison du déroulement du match Algérie - Ouganda, fixé au samedi 4 juin à partir de 20h, qui y sera organisé sur ce même terrain.

Par conséquent, ce tournoi devrait être organisé soit au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, soit au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L'EN A' a disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au Togo au stade de Blida. Le premier match s'est soldé par un succès des Algériens (1-0) alors que le second s'est terminé sur un score de parité (0-0).

Lors de ces deux joutes amicales Bougherra a effectué plusieurs changements pour tester le maximum de joueurs. Ce qui veut dire que le coach des locaux cherche toujours son «groupe» en préparation des prochaines échéances officielles dont le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au 31 janvier.