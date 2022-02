Depuis l'élimination précoce de l'Équipe nationale de football au 1er tour de la CAN-2021, son entraîneur Djamel Belmadi a observé un silence radio. Il avait affirmé qu'il dévoilera tout «à temps». Depuis, les férus des Verts, agacés par le sort réservé à leur team en terre camerounaise, attendent que le coach parle et donne ses vérités. Et cela va se faire, ce dimanche, à partir de 11h, à l'occasion d'une conférence de presse que Belmadi animera au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Un rendez-vous qui intervient à un mois de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars, comptant pour les matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et sera une occasion de passer en revue plusieurs aspects ayant trait à l'actualité des Verts. À commencer par le bilan de la dernière CAN et ce qu'il s'est passé réellement durant le séjour à Douala. Ceci, d'autant plus que plusieurs choses ont été dites concernant les conditions dans lesquelles se trouvaient les Verts, avant et durant ce tournoi. Les relations entre le coach et le président de la Fédération algérienne de football, Charaf- Eddine Amara, ainsi que la prolongation de son contrat devraient être, aussi, au menu de ce rendez-vous avec les médias. Belmadi a rallié le pays, mercredi dernier, pour un séjour de quelques jours, avec au programme une réunion de travail avec le nouveau manager général de l'Équipe nationale Djahid Zefizef pour évoquer la préparation de l'Algérie en vue des matchs de barrage du Mondial, avec au menu un stage prévu à partir du 21 mars à Malabo en Guinée équatoriale, précédant le 1er match face aux Lions indomptables, prévu au stade de Japoma. Évoquant la prochaine sortie, ô combien importante, des questions devraient être posées à Belmadi concernant un éventuel renfort de l'effectif des Verts et la méforme de certains joueurs avec leurs clubs respectifs. Parmi les renforts, Belmadi devrait répondre à la question concernant Andy Delort, qui a lancé un appel du pied au coach national pour rendosser le maillot de l'EN. Un rendez-vous, donc, tant attendu par les Algériens.