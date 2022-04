Le MC El Bayadh, vainqueur du choc de la 26e journée de Ligue 2 de football devant le CR Témouchent (2-0), s'est emparé seul de la 1ère place du groupe Centre-Ouest, alors que l'USM Khenchela est toujours en tête du groupe Centre-Est, après sa victoire en déplacement devant l'USM Annaba (3-1). Au coude- à- coude depuis le début de la phase retour, le MC El Bayadh (59 points) n'a pas raté l'occasion de s'emparer du fauteuil de leader du groupe Centre-Est en dominant son ancien coleader, le CR Témouchent, qui se retrouve relégué à la 2e place du classement avec trois matchs de retard. À la faveur de ce nouveau succès, après celui obtenu la précédente journée devant le RC Kouba, le MC El Bayadh démontre une fois de plus qu'il a l'étoffe d'un champion qui vise une accession historique en Ligue 1 en fin de saison. De son côté, le RC Kouba (3e - 55 pts) s'est imposé à domicile devant SC Aïn Defla (6-2) mais semble définitivement distancé dans la course à l'accession. Dans le bas du tableau, le WA Boufarik a décroché une précieuse victoire devant le SKAF El Khemis (1-0), qui lui permet de s ‘extirper de la zone de relégation, alors que le SKAF se retrouve 1er relégable avec (30 pts), devant le CRB Aïn Oussera (28 pts), l'USM Bel Abbès (23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts). Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela (1er - 57 pts) est revenu avec les 3 points de la victoire de son déplacement à l'USM Annaba (3-1), qui lui permettent de garder à distance la JS Bordj Ménaïel (2e - 55 pts) vainqueur devant la JSM Béjaïa (3-0). Derrière le duo de tête, le CA Batna (3e - 43 pts) s'est imposé devant le CA Bordj Bou Arréridj (4-1), alors que NRB Teleghma (4e - 42 pts) s'est incliné face à l'AS Aïn M'lila (2-4). Dans le bas du classement, le MO Béjaïa et Hamra Annaba ont fait match nul (1-1), de même que le MO Constantine et le MC El Eulma, qui se sont quittés sur le même score parité. À l'issue de cette journée, les places de relégables sont occupées par le MO Béjaïa (29 pts), le MC El Eulma (29 pts), la JSM Béjaïa (28 pts), le CABB Arréridj (22 pts) et l'IB Lakhdaria (11 pts).

R. S.