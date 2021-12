Le match entre la JS Saoura et les Ghanéens des Hearts of Oak, prévu dimanche au stade du 20-août 1955 de Béchar (17h45), dans le cadre du 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), se jouera à huis clos, a indiqué vendredi le président du club Mohamed Zerouati. «Je suis stupéfait et choqué par la décision de la CAF de ne pas autoriser la présence de notre public. Nous avons formulé une demande au niveau de l'instance africaine pour permettre à nos supporters d'assister à ce match capital, mais elle a été refusée. Pourtant, notre stade a été homologué récemment par la CAF pour abriter des rencontres de compétitions africaines», a réagi le patron de la JSS.