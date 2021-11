Le Paradou AC a rejoint l'US Biskra en tête de la Ligue 1 de football, après sa belle victoire chez NC Magra (1-3), samedi, lors de la quatrième journée, profitant au passage de la défaite de l'US Biskra chez l'USM Alger (0-3), alors qu'un peu plus tôt, le CS Constantine est allé s'imposer (2-0) chez le WA Tlemcen. Titraoui (4'), Okello (59') et Benbouali (69') ont été les artisans de cette importante victoire paciste chez le NCM, qui avait réussi auparavant à égaliser (1-1) par Belhamri (17'), avant de s'effondrer en deuxième mi-temps. Mais aussi importante fut elle, cette victoire, à elle seule, n'aurait pas suffit à placer le PAC comme nouveau co-leader de la Ligue 1, car si l'USB avait réussi un meilleur résultat à Bologhine, c'est elle qui serait restée seule en tête. Finalement, les choses ne se sont pas très bien passées pour la formation de Biskra, ayant concédé trois buts, dont deux coup sur coup avant la fin de la première demi-heure, devant Benhamouda (14' et 21'), alors que la troisième réalisation a été l'oeuvre de Belkacemi (83'). Un succès qui en revanche propulse l'USMA à la quatrième place du classement général, avec sept points, a égalité avec la JS Saoura, l'O Médéa, le CS Constantine et le CR Belouizdad. Ce dernier l'a difficilement emporté devant l'OM (2-1), alors que le CSC est revenu avec une précieuse victoire de son déplacement chez le WA Tlemcen, grâce notamment à Hamzaoui, auteur d'un doublé aux 47' et 58', alors que les deux autres matchs disputés samedi, en l'occurrence: ASO Chlef - NA Husseïn Dey et RC Relizane - MC Alger se sont tous les deux soldés par des nuls vierges (0-0). Le bal de cette quatrième journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement de trois matchs: HB Chelghoum Laïd - JS Saoura, JS Kabylie - RC Arbaâ et MC Oran - ES Sétif, qui s'étaient tous soldés par des résultats nuls. Une issue qui n'arrangent aucune de ces équipes, car ayant toutes besoin de points, même si leurs objectifs sont diamétralement opposés. En effet, si le RC Arbaâ et l'HB Chelghoum Laïd espéraient récolter davantage de points pour s'éloigner de la zone de turbulences, les autres formations, particulièrement la JS Saoura, visaient carrément le haut de tableau. Enfin, le choc MC Oran - ES Sétif, annoncé sur papier comme le duel au sommet de cette quatrième journée, car mettant aux prises deux des plus prestigieux clubs de l ‘élite, a finalement accouché d'une souris, en soldant par un nul vierge (0-0). Un résultat qui, là encore, n'arrange aucune des deux équipes, car le MCO et l'ESS restent dans le ventre moue du classement général.

R. S.