Le CR Belouizdad a, comme attendu, débuté la partie avec la détermination de marquer pour prendre de la confiance. On jouait, alors, la 6e minute lorsque Daouadi est auteur d'un jeu dangereux sur Belkhir, et voilà que l'arbitre lui inflige un carton jaune. Après vérification au VAR, le jaune se transforme en rouge et le joueur est donc expulsé. Les joueurs du Wydad de Casablanca sont ainsi amoindris et jouent à 10. Les supporters du Chabab, très nombreux dans les gradins du stade du 5-Juillet espèrent que leurs protégés exploitent à bon escient cette situation en leur faveur. Mais la tactique prônée par la suite par le coach marocain a posé beaucoup de problèmes aux Belouizdadis. En effet, El Hassouni et ses coéquipiers jouent carrément la défensive tout en procédant par des contres. Ni Bakir ni Belkhiter n'ont pu exploiter les deux belles occasions qu'ils ont eu durant cette première mi-temps où le gardien de but du Wydad a été pour beaucoup dans le maintien de ce résultat vierge, à l'issue de la première mi-temps. De retour des vestiaires, Mbenza, véritable poison pour le Chabab, reçoit une très belle passe décisive d'El Amloud avant de la transformer en but (46'). Le gardien de but Moussaoui ne pouvait rien faire. C'est l'expectative dans les gradins du stade olympique devant une telle situation qui, au lieu d'être profitable pour le Chabab, a été plutôt bien exploitée par les Marocains, profitant des erreurs trop nombreuses de la défense belouizdadie, laquelle manque de coordination. Mrezigue, ainsi que le revenant Bouchar, qui a raté le match contre l'ES Tunis, n'ont pu trouver la faille dans cette défense bien organisée du Wydad. Les joueurs du Chabab courent alors vers le résultat dans la mesure où ils sont menés au score devant une équipe qui joue à dix. Psychologiquement, au fil du match, les joueurs algériens semblent affectés, perdant quelque peu de la confiance. Il faut reconnaître que lorsqu'une équipe joue à domicile devant son adversaire qui prône le jeu défensif à outrance, il est vraiment très difficile de trouver une occasion pour marquer. À l'heure du jeu, les deux coachs procèdent à des changements: Paqueta remplace Bakir et Belkhir par Bousseliou et Merzougui.

Quant au coach du Wydad il change El Moutaraji par Serhat et Mbenza, le poison Mbenza par Tsoumou. Par la suite, le coach du Chabab incorpore Khalfallah à la place de Selmi dans l'espoir de trouver la brèche dans la défense adverse et marquer le but égalisateur. Le coach du Wydad décide alors de faire rentrer Muaid Ellafi à la place de Rahim (83') pour tenter de préserver cet avantage qui lui permet d'envisager le match retour avec plus d'aisance. Et c'est finalement le Wydad qui conserve son avantage en terminant ce match aller contre le CRB avec l'avantage d'un but. Les joueurs du Chabab n'auront donc qu'à tenter de se racheter au match retour prévu le 23 avril en cours à Casablanca (Maroc) à partir de 23h.