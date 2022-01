Le CR Belouizdad et son ex-dauphin, le Paradou AC, ont été piégés à domicile, respectivement, par la JS Kabylie (0-1) et le RC Arba (1-2), dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue1. Dans l'affiche de cette journée, la JS Kabylie (8e - 17 pts), a infligé au CR Belouizdad sa 1ère défaite à domicile et la 2e de la saison grâce à un but de Massinissa Nezla (55'). En dépit de cette défaite, le CR Belouizadad conserve, provisoirement, sa place de leader avec 24 points au compteur. Malgré cela, son entraîneur, le Brésilien Marcos Paqueta, serait sur un siège éjectable et ne devrait pas faire long feu sur le banc de touche belouizdadi, à en croire les déclarations du président Mohamed Benelhadj à l'issue de la partie. Grand bénéficiaire de cette journée après sa victoire devant la JS Saoura (1-0) sur une réalisation de Bellahouel (68e), le CS Constantine (23 points) s'est hissé à la 2e place, profitant de la défaite surprise du Paradou AC face au RC Arba (2-1), alors que la JS Saoura glisse au 4e rang avec 20 points. De son côté, le PAC qui compte 3 matchs retard, recule au 3e rang avec 21 points. Logé à la 4e place à égalité avec la JS Saoura, le MC Alger a échappé à la défaite face à l'US Biskra (1-1). C'est l'expérimenté Hachoud (82') qui est parvenu à égaliser pour les Vert et Rouge, alors que l'USB avait ouvert le score, un quart d'heure plus tôt par Ghassiri (68'). Dans la dernière rencontre, disputée vendredi soir, le MC Oran a renoué avec la victoire en s'imposant devant l'ASO Chlef (1-0) sur un pénalty concrétisé par Sofiane Guenina (56e). À la faveur de ce succès, le 1er depuis celui réussi en déplacement, lors de la 1ère journée face au CS Constantine, les Hamraoua remontent à la 11e place avec 12 points, devançant leurs adversaires du jour qui occupent le 13e rang avec 11 points. La 12e journée de Ligue 1 s'est poursuivie, hier, avec quatre rencontres au programme, dont le déplacement de l'USM Alger chez la lanterne rouge le WA Tlemcen et le duel de milieu de tableau entre l'O Médéa et le NA Hussein Dey.