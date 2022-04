Le CR Belouizdad et l'ES Sétif s'apprêtent à disputer leurs matchs des quarts de finale de la Champions League africaine, face, respectivement, au WA Casablanca (Maroc) et l'ES Tunis (Tunis). Et alors que les deux représentants algériens espéraient avoir tous les atouts en leur faveur, il se trouve que leurs rencontres sont toujours frappées du sceau de l'interdiction de présence du public. Cela fait que les responsables des deux formations algériennes ainsi que les supporters sont toujours dans l'expectative. Les premiers, car, la décision ne leur incombe pas pour la présence effective des supporters, et les deuxièmes font pression pour revenir, mais rien n'est décidé de la part de qui de droit.

Or, tout repose sur une décision des responsables hiérarchiques, sur proposition et appui de la Fédération algérienne de football (FAF). Pour le moment, du côté de l'Office du Complexe olympique du stade du 5-Juillet, retenu pour les rencontres des Sétifiens et Belouizdadis, l'on affirme n'avoir rien reçu comme instruction sur le sujet. Et les matchs sont, donc, bien programmés à huis clos. Cela vient pénaliser, on ne peut plus, les deux clubs algériens, qui joueront les matchs aller à domicile et qui estiment que la présence de leurs supporters est un atout majeur leur permettant d'avoir cette motivation supplémentaire qui va les booster à fond afin de réaliser un résultat probant.

On se souvient que pour les matchs de championnat, il n' y avait pas de supporters dans les gradins de la capitale. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour la sélection nationale. On se souvient bien qu'absents des stades depuis le début de la pandémie de Covid-19, les supporters algériens ont commencé à retrouver les gradins dans les stades du pays. Cela s'est passé à la suite de la décision des autorités concernées d'assouplir les mesures de prévention.

Et cela a commencé avec l'autorisation des supporters de l'Équipe nationale d'assister à son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Cameroun au stade Tchaker de Blida. Ainsi et actuellement, les supporters sont avides de retrouver les gradins pour les matchs de championnat. Mais en dépit de l'amélioration remarquable de la situation sanitaire dans notre pays, les stades ne peuvent encore recevoir des supporters faute d'une décision des

«officiels» concernés.

Et c'est à se demander ce qu'attendent le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que les responsables sanitaires pour se réunir afin de prendre une décision sur ce cas.