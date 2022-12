Le CR Belouizdad, vainqueur mardi à domicile face au CS Constantine (2-1), s'est hissé en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que le MC Alger a concédé un coup d'arrêt à la maison face au Paradou AC (2-2), à l'occasion de la 12e journée de la compétition marquée également par le festival offensif de la JS Saoura et l'ES Sétif. Seule équipe invaincue, le CRB a remporté le choc au sommet face à l'ex-leader le CSC, grâce notamment à un but en fin de match signé l'international A' Mohamed Islam Belkheir (83e). Les Constantinois qui ambitionnaient de préserver leur leadership, concèdent leur deuxième défaite de la saison, après celle essuyée à domicile face au MC Alger (0-2). La bonne opération de la journée est à mettre à l'actif de l'ES Sétif qui se hisse à la 3e place avec 21 points à la faveur de son succès contre le MC Oran (4-0). L'USM Khenchela, révélation de cette première partie de la saison, s'est inclinée lourdement en déplacement face au RC Arba (5-1). Les gars de Larba se rachètent et mettent fin ainsi à trois matchs de disette en championnat. Au stade de Dar El-Beïda, le MC Alger a sué pour refaire son retard face au Paradou AC (2-2), dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. Mené au score au bout de 24 minutes de jeu (2-0), le Doyen a renversé la vapeur en seconde période grâce à Esso (64e) et Bendouma, qui a trompé son propre gardien (83e). L'autre club de la capitale l'USM Alger, est revenue avec le point du match nul de son voyage à Magra (1-1), au moment où les Rouge et Noir pouvaient espérer un meilleur résultat, eux qui menaient au score dès le début de la seconde période grâce à Redouani (50e). Si l'USMA a réussi à atteindre le 7e match sans défaite, toutes compétitions confondues, et réduire l'écart avec le podium, le NCM a raté l'opportunité de quitter la zone de turbulences. Le nouveau promu le MC El-Bayadh, a décroché son premier point en dehors de ses bases depuis le début de l'exercice, sur le terrain de l'ASO Chlef (0-0). Les Chélifiens continuent de faire preuve d'irrégularité dans leurs résultats, et ratent l'occasion de rejoindre la première partie du tableau.

Dans le bas du classement, la JS Kabylie est revenue avec un point précieux de son déplacement à Biskra (1-1), mais n'arrive toujours pas à renouer avec la victoire en championnat. Le dernier succès des Canaris remonte au 2 octobre dernier sur le terrain du HB Chelghoum-Laïd (2-0). Toujours scotchée à la 15e et avant-dernière position, synonyme de relégation, la JSK est appelée à se remettre en question pour éviter une grosse désillusion en fin de saison. De son côté, l'USB continue de manger son pain noir, elle qui reste sur un triste bilan de trois défaites de rang, toutes compétitions confondues. Le dernier match au programme de cette 12e journée a permis à la JS Saoura de renouer avec la victoire en surclassant la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd (5-0).Une victoire qui permet aux coéquipiers de Hamia de rejoindre l'USM Alger à la 6e place avec 17 points.