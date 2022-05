Oran, qui abritera cet été la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), vibre déjà au rythme de cet évènement international à travers l'organisation de plusieurs compétitions expérimentales (Tests Events). Une aubaine pour le comité d'organisation des JM de peaufiner ses préparatifs en vue du rendez-vous programmé du 25 juin au 6 juillet prochains, se réjouit-on du côté dudit comité. L'occasion est également propice pour la mise en service de plusieurs infrastructures sportives qui ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation et d'autres nouvellement construites. C'est le cas pour le complexe de tennis «Habib-Khelil», sis à Haï Essalem (ex-Saint-Hubert), un équipement ayant fait peau neuve et qui accueille un tournoi international, depuis mardi. Les participants issus de onze pays ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges sur l'infrastructure en question. Il s'agit là du premier évènement d'envergure qu'abrite ce site sportif, qui a enfanté jadis les meilleurs tennismen de la région oranaise, depuis sa réouverture en février dernier après un peu plus de deux années de fermeture au cours desquelles il a bénéficié de plusieurs opérations de mise à niveau lui ayant permis de se conformer aux normes mondiales, selon la direction locale de la jeunesse et des sports, maître de l'ouvrage. Ce premier tournoi, qui sera clôturé, aujourd'hui, par le déroulement des finales (garçons et filles), sera suivi, à partir de demain, par un autre également inscrit dans le programme de la Fédération internationale de la discipline et auquel prendront part aussi des athlètes de plusieurs pays étrangers. Ce deuxième tournoi international coïncidera avec le déroulement à Oran de l'avant- dernière étape du tour d'Algérie de cyclisme. Les organisateurs de cet événement, qui retrouve la vie après plusieurs années d'absence, ont choisi de faire dérouler les deux courses (course sur route et course contre- la- montre) au programme de l'étape d'El-Bahia sur les mêmes circuits retenus pour les JM, selon la Ligue locale de cyclisme. Les adeptes du judo seront aussi servis avant les JM grâce à l'organisation à Oran du championnat d'Afrique de cette discipline. Une épreuve que l'Algérie n'a plus organisé depuis plus de 20 ans et qui aura pour théâtre le Centre des conventions «Mohamed-Benahmed», soit le même site qui abritera les épreuves du judo lors des JM. Le rendez-vous africain débutera le 26 en cours et s'étalera sur 3 jours. Ce sera aussi la 1ère fois que le site en question, habitué à accueillir des manifestations économiques et culturelles, abrite une activité sportive raison pour laquelle des tribunes amovibles seront installées. Le centre nautique relevant du nouveau complexe sportif d'Oran sera inauguré par le déroulement du Championnat national de natation, programmé du 28 mai au 1er juin. Une autre compétition inscrite dans le programme des épreuves expérimentales en prévision de la messe sportive méditerranéenne.