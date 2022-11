Le RC Relizane, relégué en Ligue 2 de football à l'issue de l'exercice dernier, poursuit sa descente aux enfers au moment où l'équipe s'est retrouvée livrée à elle-même sans entraîneur et sans dirigeant à l'occasion de son match en déplacement face au MCB Oued Sly (0-0), samedi pour le compte de la huitième journée du championnat. L'entraîneur Mohamed Mihoubi, qui a rejoint le «Rapid» peu avant le début de cet exercice, aurait fini par lâcher du lest, en brillant par son absence depuis le match perdu à domicile face à l'ES Mostaganem (4-0), lors de la septième journée. Pendant cette partie, Mihoubi a dirigé seul son équipe du banc de touche, puisque ses assistants ont tous abandonné les Vert et Blanc avant qu'il ne leur emboîte lui-même le pas, en se rendant compte de la difficulté de la mission dont il a héritée. Une mission rendue encore délicate par l'attitude des dirigeants qui ont tous délaissé leur équipe, à leur tête le nouvel actionnaire majoritaire de la société sportive par actions du club, Youcef Landri.

Première conséquence de cette situation, l'équipe de la réserve a déclaré forfait pour le match face au MBCO, alors que les seniors ont failli connaître le même sort, n'était-ce la volonté des joueurs. «En tant que capitaine et plus ancien élément de l'équipe, j'ai pris mes responsabilités en menant mes jeunes coéquipiers dans ce match contre le MCBO.

Je me suis ainsi reconverti, depuis quelques jours en entraîneur, en préparant cette rencontre, en axant notamment sur le plan psychologique, et cela a donné ses fruits, en parvenant à tenir en échec notre adversaire», a déclaré à l'APS, le gardien de but Mustapha Zaidi (37 ans), qui a joué le rôle de coach dans cette rencontre. Le RCR, qui évolue, depuis le début de cet exercice, avec un effectif composé des joueurs de la réserve en raison de la non-qualification des recrues, a créé la surprise de cette huitième journée en obligeant le MCBO, l'un des candidats à la montée, au partage des points. «On aurait pu même l'emporter, si on tient en compte les occasions franches ratées lors de la première mi-temps. Mais au vu de ce que le club vit depuis l'intersaison, ce nul a un goût d'une victoire pour nous», a poursuivi le dernier rempart des «Lions de la Mina», qui a déploré la situation dans laquelle se retrouve son équipe, plus que jamais menacée de déperdition.

«Nous avons failli rater ce déplacement, car nous nous sommes retrouvés, nous les joueurs, abandonnés par tout le monde. Il a fallu d'ailleurs qu'un supporter paye le carburant du bus pour faire le déplacement à Oued Sly le jour même de la rencontre», a encore regretté Zaidi, lançant, au passage, un appel de «détresse» aux autorités locales pour venir au secours du «Rapid» et lui éviter des lendemains incertains. Après huit journées de championnat, le RCR occupe la 16e et dernière place au classement du groupe centre-ouest avec seulement 2 points obtenus de 2 nuls contre 6 défaites. Les trois derniers descendront en division Inter-Régions de chacun des deux groupes de la Ligue 2 à l'issue de l'exercice en cours.