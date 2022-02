Le président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, a salué samedi à Oran «l'énorme soutien apporté par l'État algérien» pour la réussite de la 19e édition des Jeux prévus l'été prochain dans la capitale de l'Ouest algérien. En marge de sa visite à certaines installations sportives concernées par le rendez-vous méditerranéen, Tizzano a déclaré à la presse qu'il était «très heureux du soutien de l'État algérien aux Jeux, un soutien traduit par ces belles installations sportives qui vont accueillir les prochains JM». Le président du CIJM, accompagné du secrétaire général de cette instance, le grec Iakovos Philippoussis, est en visite à Oran depuis vendredi pour examiner l'évolution des préparatifs en vue de l'important rendez-vous sportif prévu dans cette ville du 25 juin au 5 juillet 2022. À cet effet, l'hôte d'Oran a entamé samedi une tournée au niveau des installations sportives les plus importantes concernées par les JM, après avoir présidé, la veille, une réunion regroupant les responsables des différentes commissions du Comité national d'organisation des JM dirigé par son commissaire, Mohamed Aziz Derouaz. La première étape de cette tournée a conduit Tizzano, accompagné du wali d'Oran, Saïd Sayoud, et du commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, au complexe olympique de Bir El Djir (est d'Oran), dont les travaux sont sur le point d'être achevés. Donnant son avis sur le stade de football de 40 000 places, qui représente la plus importante structure de cet ouvrage et dont les travaux ont été achevés à 100%, Tizzano a exprimé sa grande admiration pour cet équipement le qualifiant d'un «chef-d'oeuvre». Le patron du CIJM a également visité, sur place, les chantiers de structures complémentaires du complexe olympique, tels que le stade d'athlétisme, la salle omnisports et le centre nautique qui comprend 3 piscines. Ces installations seront réceptionnées, au plus tard, au début du mois de mars prochain, selon les responsables du projet. La délégation s'est ensuite rendue au Village méditerranéen, où les travaux ont été achevés, en attendant de passer à la 2e étape, à savoir l'équipement de cette immense infrastructure, d'une capacité d'accueil de 4200 lits, et qui a énormément plu au successeur de l'Algérien, Amar Addadi, à la tête du CIJM depuis octobre dernier. À ce propos, il a déclaré: «Cette installation est également un chef- d'oeuvre merveilleux, car elle offre toutes les commodités aux athlètes participant aux Jeux.» «Le Village méditerranéen un véritable chef-d'oeuvre». Ces propos ont été tenus par le dirigeant italien après avoir visité les différentes installations du Village méditerranéen, comme les chambres, les salles de sport, le centre médical et d'autres équipements qui composent cet édifice, décoré pour l'occasion des drapeaux des pays concernés par cet événement important qui sera abrité par l'Algérie pour la 2e fois de son histoire. Le président du CIJM n'a pas manqué l'occasion d'adresser ses sincères remerciements au commissaire des JM, «qui a joué un grand rôle depuis sa nomination à son poste, en octobre dernier, pour remédier au retard enregistré», rappelant que son comité «soutient le comité d'organisation et la wilaya d'Oran pour la réussite des Jeux».