L'Union nord-africaine de football (UNAF), a arrêté le calendrier définitif du tournoi des moins de 20 ans (U20), prévu du 15 au 25 octobre au stade de Suez (Égypte), qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dans un communiqué publié jeudi soir sur son site officiel. Ce tournoi à quatre regroupera l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et la Libye. Le premier de ce mini-championnat de trois journées se qualifiera pour la phase finale de la CAN-2023 prévue en Egypte. La première journée se jouera le mardi 18 octobre, et sera précédée la veille par la réunion technique, précise l'UNAF. Le premier match opposera le Maroc à la Tunisie (14h00, algériennes), alors que l'Algérie débutera face à la Libye (17h00). Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacette enchaîneront en affrontant le Maroc le vendredi 21 octobre (14h00), avant de croiser le fer avec la Tunisie le lundi 24 octobre (14h00). La sélection algérienne des U20 s'est envolée jeudi pour l'Egypte pour prendre part à cette échéance importante, où elle devrait affronter amical son homologue égyptienne, qualifiée directement pour la CAN-2023 en tant que pays hôte. La sélection des U20 reste sur une participation jugée honorable lors de la Coupe arabe des nations de la catégorie, disputée entre juillet et août derniers en Arabie saoudite. Les coéquipiers de Lahlou Akhrib (JS Kabylie) avaient atteint les demi-finales de l'épreuve, en s'inclinant face à l'Egypte (3-1).