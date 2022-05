Dans une ambiance des grands jours, l'USM Alger a remporté, ce dimanche, le «big derby» algérois face au MC Alger (1-0), en match décalé de la 30e journée du championnat de Ligue 1, disputé au stade olympique du 5-Juillet. En présence du public algérois pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, le début de la partie a été légèrement à l'actif du Mouloudia, qui s'est montré le plus entreprenant. Mais au fil des minutes, l'USMA est montée d'un cran pour se procurer deux occasions franches de scorer, mais ses attaquants ont manqué de lucidité devant les buts, à l'image des tentatives d'Othmani et de Meziane. Durant le dernier quart d'heure de la première période, le Mouloudia, poussé par ses milliers de supporters, a eu sa part d'occasions ratées par Esso et Belkheir, qui auraient pu permettre au MCA de prendre l'avantage. Après la pause citron, l'USMA est parvenue à ouvrir le score par l'entremise de Benhamouda (56'), profitant d'une balle mal repoussée par le portier mouloudéen, Farid Chaâl, en pleine surface. Touchés dans leur amour- propre, les joueurs de l'entraîneur tunisien Khaled Benyahia ont réagi timidement, en manquant cruellement de réalisme devant les buts, chose qui a permis aux Rouge et Noir de préserver leur précieux avantage jusqu'au sifflet final de l'arbitre Touabti. À l'issue de cette victoire, l'USMA se hisse à la 6e place au classement (45 pts) avec un match en moins, alors que le MCA reste scotché à la 5e place (49 pts). Dans les autres principaux matchs de cette 30e journée, le leader, le CR Belouizdad, a mis fin à cinq matchs de disette, toutes compétitions confondues, en dominant à domicile l'ASO Chlef (3-1), grâce notamment à un doublé signé par le défenseur Boulekhoua. L'affiche du haut de tableau entre le Paradou AC et la JS Saoura est revenue aux Algérois (1-0), qui se relancent dans la course pour le podium. En bas du classement, l'Olympique Médéa, dans un match à rebondissement, a remporté le choc des mal classés dans son antre d'Imam-Lyes face au RC Arba (4-3), alors que le HB Chelghoum-Laïd a décroché une précieuse victoire pour le maintien sur le terrain du WA Tlemcen (4-1), déjà relégué en Ligue 2 amateur. Aujourd'hui, la JS Kabylie recevra la JS Saoura dans le cadre de la mise à jour du calendrier, alors que demain, le CR Belouizdad accueillera l'ES Sétif. La 31e journée, prévue dimanche, samedi, et dimanche prochains, sera marquée par le déplacement du leader à l'Ouest pour défier le MC Oran. R.S.