Le sélectionneur national des U20, Mohamed Lacette, a évoqué la prestation de ses joueurs lors du premier match amical contre le Soudan (5-0) et ses attentes pour le deuxième match face à cette même équipe. «On avait besoin de renforcer l'état d'esprit d'un groupe avant le tournoi UNAF qualificatif à la CAN par l'application d'un plan de jeu et voir de plus près le comportement des nouveaux dans la configuration mise en place», a confié le technicien algérien.