Annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines désormais puisqu'il arrive en fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette n'aurait pas l'intention de revenir à Lyon. En effet, l'international tricolore a expliqué au média Téléfoot, qu'il ne se voyait pas revenir dans son club formateur. «On en rigole, on en parle souvent de revenir tous ensemble à Lyon. Ça reste notre club formateur, le club qu'on a supporté depuis notre enfance. On est tous bien parti de Lyon avec une belle image auprès des supporters. Ça peut être un risque de revenir et de gâcher cette image. C'est un petit danger. Toujours en contact avec le président Aulas? Plus vraiment. La dernière fois, je lui ai envoyé un texto, il ne m'a pas répondu».