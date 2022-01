Au sifflet pour le premier 8e de finale de la CAN 2021 qui a opposé dimanche le Burkina Faso au Gabon (1-1, 7-6 tab), l’arbitre Redouane Jiyed a marqué cette rencontre de son empreinte… Outre un penalty sifflé « de manière très sévère » à l’encontre des Panthères (mais raté par Bertrand Traoré), et une erreur de son assistant sur un hors-jeu signalé trop vite et à tort juste après l’égalisation gabonaise, le Marocain s’est surtout fait remarquer par son attitude cavalière tout au long du match. En attestent les 16 cartons (15 jaunes et un rouge) distribués durant la partie ! Ce total représente évidemment le record de cette édition en la matière ! Plus globalement, Jiyed a donné l’impression d’avoir du mal à contrôler ses nerfs, comme lors de l’action du penalty, durant laquelle il apostrophe le gardien des Panthères, Jean-Noël Amonome, en lui demandant avec véhémence de garder ses pieds sur la ligne : «Sur la ligne ! Sur la ligne ! Pas derrière, pas devant, vas-y maintenant, je te parle, sur la ligne ! Sur la ligne ! Sur la ligne, maintenant !» Une soirée compliquée pour l’officiel…