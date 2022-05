Une décision inattendue de la LFP a contraint les Canaris à recevoir la JS Saoura, hier, sans leur public au stade de Tizi Ouzou. Les supporters tout comme la direction ont pris très mal cette décision et n'ont surtout pas hésité à s'interroger sur le timing de son annonce. La JSK a ainsi reçu de façon inattendue la JS Saoura à huis clos. C'est que l'annonce intervient alors que les joueurs s'apprêtaient à affronter leur rival sur la place de dauphin. Un timing qui n'est pas sans se faire remarquer non seulement par la direction et les supporters de la JSK mais surtout par tous les observateurs.

«La direction de la JSK a le regret d'annoncer aux supporters qu'une décision de faire jouer le match JSK-JSS à huis clos vient étonnamment d'émaner de la Ligue de football professionnel. En dépit de la réunion technique qui s'est tenue, hier, et durant laquelle toute l'organisation a été ficelée, notamment en ce qui concerne la vente des tickets, une décision vient copieusement de tomber à une heure tardive, la veille d'un match important!», affirmait la direction dans son communiqué, où elle a explicitement exprimé ses craintes d'une manoeuvre de déstabilisation à la veille d'un match important pour la place qualificative à la LDC.

Pour la direction, «la JSK est désormais victime d'une campagne actionnée par des personnes maléfiques. Sinon, comment expliquer que la feuille de match NCM-JSK ne comporte aucune infraction», outre le fait que le secrétariat de la JSK n'a jamais été destinataire du rapport du délégué dudit match.

D'ailleurs, dans le même communiqué, la direction de la JSK pointe du doigt le délégué de la rencontre face au NC Magra qui se trouve avoir occupé la même fonction lors du match face au HBCL où Boukhenchouche avait écopé d'une suspension de deux matchs. Pas plus explicite, la direction fait état d'une «machination qui se trame contre la JSK avec comme but très clair de casser la dynamique du club, en quête d'une participation en Ligue des Champions africaine». Et de s'interroger enfin: «À qui profite une décision rendue publique à 22h passées par la commission de discipline qui s'est réunie à 15h...??»