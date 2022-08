Par rapport aux éditions précédentes où l'accession était réservée à deux nations seulement, le rendez-vous de Bachdjarah offre l'opportunité à trois pays d'accéder aux play-offs du groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 2023.

La prestigieuse compétition de la Coupe Davis (Groupe 3/Zone Afrique) fera son «grand» retour en Algérie du 10 au 13 août, à l'occasion de l'édition-2022 prévue au tennis club de Bachdjarah (Alger), 19 ans après la dernière édition organisée au tennis club de Sidi-Fredj. Outre l'Algérie, pays hôte, sept autres nations prendront part à ce grand rendez-vous africain: Bénin, Côte d'Ivoire, Kenya, Maroc, Mozambique, Namibie et Zimbabwe. «Cela fait toujours plaisir d'organiser un tel évènement en Algérie, 19 ans après la tenue de la dernière édition de ce Groupe3. Actuellement, la Fédération algérienne de tennis est en train de préparer l'infrastructure devant abriter l'événement. Nous avons mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette échéance internationale», a déclaré, Hamza Khelassi, directeur de la compétition. Afin d'organiser cette échéance en terre algérienne, l'instance fédérale avait répondu à un cahier des charges établi par la Fédération internationale de tennis (ITF). Une fois étudiée, la candidature algérienne a fini par être acceptée. «Nous avons pu convaincre l'instance mondiale de nous attribuer l'organisation de cette prestigieuse compétition. La concurrence était rude en présence d'autres candidatures. Nous avons postulé avec un dossier solide en répondant au cahier des charges qui comporte plusieurs critères. C'était une grande fierté pour nous d'avoir obtenu un avis favorable», s'est réjoui Khelassi, secrétaire général de la FAT. Interrogé sur les chances algériennes pour l'accession, Khelassi estime que la mission des Verts sera compliquée mais les représentants de la nation joueront toutes leurs chances pour accéder aux play-offs. «J'avoue que la mission ne sera pas facile car le tennis africain est en plein développement. Nos joueurs feront de leur mieux et joueront toutes leurs chances pour enregistrer de bons résultats et atteindre notre objectif qui est l'accession aux play-offs du groupe 2», a-t-il expliqué. Selon la FAT, organisatrice de cette nouvelle édition sous l'égide de la Fédération internationale de tennis (ITF), la sélection nationale est composée de: Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et Youcef Rihane, alors que Noujeim Hakimi, sera chargé du capitanat d'équipe. Par rapport aux éditions précédentes où l'accession était réservée à deux nations seulement, le rendez-vous de Bachdjarah offre l'opportunité à trois pays d'accéder aux play-offs du groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 2023. Selon le règlement de la compétition, deux pays seront relégués au groupe 4 (Zone Afrique) à l'issue des matchs de classement. Lors de la précédente édition disputée du 11 au 14 août 2021 au Caire (Égypte), les Algériens se sont contentés de la 5e place après avoir battu le Rwanda (3-0) au match de classement. Au classement général des 8 pays participants, l'Algérie se trouve au 7e rang (91e mondial / 65 points).Pour rappel, la première participation de l'Algérie en Coupe Davis devait, initialement, avoir lieu en 1975 devant le Nigeria, mais le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT) de l'époque, le regretté Mostefa Bentchikou et son Bureau fédéral avaient décidé de faire l'impasse en raison de sa coïncidence avec les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Alger. La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétions annuelles de tennis masculin par équipes. Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis (ITF). Elle est composée de six groupes: groupe mondial, groupe des barrages pour le mondial, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4.