Le prochain marché des transferts estival va être passionnant. De nombreux joueurs majeurs vont quitter leur club, à l'image de Kylian Mbappé, Paul Pogba et Erling Haaland, entre autres. Pour les deux Français, suivis par le Real Madrid, notamment il ne faudra pas forcément se saigner, puisque tout indique qu'ils seront libres de tout contrat, la tendance n'étant pas à une prolongation dans leur club respectif. Pour le Norvégien en revanche, il faudra mettre 75 millions d'euros sur la table. C'est en effet le montant de cette fameuse clause libératoire qui sera valide dès l'été prochain. Si elle n'a jamais été confirmée officiellement, tous les médias européens semblent unanimes quant à son existence. Un montant qui ne semble pas excessif donc, puisque vu les prix du marché, dépenser 75 millions d'euros pour celui qui semble avoir le potentiel pour être le meilleur numéro 9 de la décennie à venir, semble même être une bonne affaire... Mais ça, c'est dans la théorique. Dans la pratique, la vedette du Borussia Dortmund coûtera bien plus cher. La Cadena SER dévoile qu'en plus de cette somme, il faudra débourser 60 millions d'euros supplémentaires, portant le total de l'opération à 135 millions d'euros. Effectivement, Mino Raiola demanderait une commission de 40 millions d'euros, alors que le père du joueur veut récupérer 20 millions d'euros. Puis, on peut imaginer que le sulfureux agent italien voudra négocier un salaire juteux pour son joueur, même si le média espagnol n'en dit pas vraiment plus à ce sujet. La radio précise tout de même que le FC Barcelone tentera le coup, bien qu'étant conscient que ça sera très difficile, vu sa situation financière désastreuse. Avis aux intéressés...