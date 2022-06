Au mois de septembre dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que 54 clubs au total ont été licenciés pour la Ligue des Champions de la CAF édition 2021-2022, tandis que pour la coupe de la Confédération, 52 clubs, soit au total 106 clubs, ont obtenu une licence au niveau de leur association membre respective. C'est ainsi que l'on retrouve parmi ces 106 clubs, quatre formations algériennes qui ont obtenu leurs licences africaines. Il s'agit du CR Belouizdad et la JS Kabylie en Ligue des Champions, ainsi que la JS Saoura et l'USM Alger en coupe de la Confédération. Et pas plus tard qu'il y a deux jours, la Commission des compétitions de la Confédération africaine de football a arrêté les dates de ces Compétitions interclubs de la saison 2022/2023 (Ligue des Champions et coupe de la Confédération). Or, il se trouve que les quatre clubs algériens se sont déjà engagés avant le premier délai fixé par la CAF, soit le 22 juin dernier, avant que cette instance confédérale continentale ne prolonge ce délai jusqu'au 1er août 2022. Cependant, il se trouve que les quatre clubs algériens se sont déjà engagés avant le premier délai fixé par la CAF, soit le 22 juin dernier, avant que cette instance confédérale continentale ne prolonge ce délai jusqu'au 1er août 2022. Et conformément aux directives de la CAF qui a exigé donc que «les clubs engagés ne doivent pas avoir des dettes, allant jusqu'à assurer qu'elle usera de tous les moyens pour enquêter et surveiller pour assurer l'application des règlements. Et c'est la raison pour laquelle l'OPI, soit l'Organe de première instance étudiera les dossiers et inspectera la situation des clubs avant de présenter ses résultats à la CAF. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le secrétaire général de l'instance fédérale algérienne, Debichi qui gère les affaires courantes de celle-ci en attendant le rendez-vous électoral du 7 juillet prochain, a adressé une correspondance aux différentes Ligues afin qu'elles informent leurs clubs que pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs, leurs dettes doivent être épurées. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un pourcentage à payer pour débloquer les nouvelles licences, comme cela se faisait auparavant. Cela se passe au moment où plusieurs joueurs algériens attendent d'avoir gain de cause de la part de la Chambre de résolution des litiges pour être régularisés. Il faut aussi savoir que du point de vue du cadre réglementaire des compétitions interclubs de la CAF, celui-ci, stipule que tous les clubs (candidats à la licence) ayant l'intention de participer aux compétitions interclubs de la CAF saison 2021-2022, doivent se soumettre à la procédure d´octroi de licences de clubs auprès de leur association membre (bailleur de licence) respective, précise l'instance. Tous les clubs qui se qualifient sur le mérite sportif pour les compétitions interclubs de la CAF doivent obtenir une licence avant de pouvoir réellement participer à la compétition. La licence confirme que chaque club a satisfait aux normes minimales de la CAF. L'association membre de la CAF agit en tant que bailleur de licence, évaluant chaque candidat selon cinq critères: sportif, infrastructurel, personnel et administratif, juridique et financier, explique la CAF. Debichi affirme d'ailleurs qu'il faut «savoir que si un club ne remplit pas toutes les conditions, la sanction est appliquée à l'équipe et sur la fédération, c'est la raison pour laquelle, on ne risque pas de s'aventurer et de mettre la situation des clubs en danger, on respectera le cahier des charges à la lettre», a-t-il conclu. Enfin, il est important de noter que la CAF a publié également les dates des compétitions inter-clubs ainsi que les périodes d'inscription.