La CAF a délocalisé en catastrophe un quart de finale de la CAN et exigé du Cameroun une enquête approfondie, au lendemain de la bousculade qui a fait huit morts à l'entrée du grand stade d'Olembé de Yaoundé. «Je dis que la rencontre prévue dimanche au stade d'Olembé (un quart de finale, NDLR) n'aura pas lieu, elle se jouera au stade Ahmadou Ahidjo», a déclaré Patrice Motsepe, le président de la CAF. «Il faut mettre en place une commission pour enquêter immédiatement sur ce qui s'est passé et pour savoir qui était censé faire quoi et qui ne l'a pas fait, n'a pas rempli des obligations. Et nous voulons son rapport d'ici à vendredi», a déclaré Motsepe. Il a jugé «inexplicable» la décision de garder une des portes d'entrée fermée, qui est responsable selon lui de la bousculade mortelle. «Si cette porte avait été ouverte comme elle aurait dû l'être, nous n'aurions pas eu le problème que nous avons à présent, ces pertes de vie. Qui a fermé cette porte? Qui est responsable de cette porte?», s'est-il interrogé. «Ce n'est qu'après le rapport détaillé qu'on prendra la décision de retourner ou non à Olembé», le plus grand stade du pays, bâti pour l'occasion et où sont prévues une demi-finale jeudi et la finale le 6 février, a-t-il prévenu. «Il y aura une tolérance zéro» pour des situations «qui pourraient entraîner des blessures et des décès au stade», a prévenu le chef du foot africain. Mardi, les équipes présentes sur la pelouse pour la suite des 8es de finale ont observé une minute de silence et porté des brassards noirs en hommage aux victimes.

D'abord dans l'après-midi à Bafoussam pour le match Sénégal-Cap-Vert. Puis dans la soirée pour Maroc-Malawi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Un message «Nos condoléances à toutes les familles», signé de la CAF était aussi diffusé sur les écrans publicitaires.