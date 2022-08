L'ES Sétif, club évoluant en ligue professionnelle 1 de football, participera au tournoi de la Super Ligue africaine instituée en juillet dernier, a-t-on appris samedi auprès de l'administration du club. La direction du club sétifien a reçu une invitation de la CAF pour participer à ce premier tournoi de la Super Ligue africaine adoptée en juillet dernier par la Confédération africaine de football (CAF) comme troisième compétition continentale interclubs qui aura lieu l'année prochaine dans un des pays africains au début de la nouvelle saison 2023-2024, a indiqué Brahim Arbaoui, directeur sportif de la société commerciale de l'ESS «Black Eagles». Cette invitation vient soutenir l'objectif de l'administration actuelle du club sétifien de réaliser un grand retour du Black Eagles à l'échelle continentale dans la compétition, a affirmé Arbaoui ajoutant que l'ESS jouera comme à son accoutumée pour honorer les couleurs nationales et ajouter un nouveau trophée à la collection du club. La CAF a choisi l'ESS au côté d'un autre club algérien au regard de ses 27 titres nationaux et continentaux glanés depuis sa création en 1958 pour prendre part à cette compétition qui regroupera les géants du football africain dont El Ahly et Zamalek (Égypte), TP Mazembe (Congo),l'Espérance sportive de Tunis (Tunisie) et Raja et Wydad (Maroc), selon la même source. Par ailleurs, l'ESS poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison 2022-2023 en Tunisie dans de «bonnes conditions et la compétition est rude entre les joueurs pour convaincre l'entraîneur égyptien Hossam Al Badry et figurer parmi le onze officiel qui défendra les couleurs du club», a ajouté El Arbaoui.