S'il y a un club qui a de tout temps travaillé la formation en Algérie, c'est bien le Paradou AC des frères Zetchi, Hacène et Kheïreddine. D'aucuns savent que le travail de la formation paie mais pas dans l'immédiat. Et ces dernières années, le club de l'ex-président de la Fédération algérienne de football (FAF) a commencé à récolter les fruits de ce qu'il a semé auparavant. Plusieurs de ses joueurs ont été placés dans de grands clubs européens au moment où plusieurs d'entre eux, renforcent les différentes sélections nationales aussi bien la A, la A' que les autres petites catégories. Les gestionnaires des autres clubs de la Ligue 1, formant l'élite du championnat d'Algérie doivent suivre l'exemple du PAC pour ne plus gaspiller de l'argent, mais au contraire en faire entrer. Ceci dit, le dernier exemple de la très bonne gestion de la formation au Paradou, n'est autre que son attaquant international A', Nadir Benbouali, qui s'est engagé pour un contrat de trois saisons avec le Royal Charleroi SC. D'ailleurs, c'est le club pensionnaire de la division 1 belge de football qui en a fait l'annonce sur sa page officielle Facebook. Le club algérien étant toujours discret dans ce genre d'opérations, car n'ayant vraiment pas besoin de «publicité», ses responsables savent très bien ce qu'ils sont en train de faire en matière de travail de formation. Ainsi, et juste pour ce mois de juillet 2022, on compte pas moins de 4 joueurs transférés. Il s'agit de Nadir Benbouali, Yacine Titraoui, Adel Boulbina et Hamza Mouali. Les deux premiers devraient rejoindre les clubs belges, tandis que les deux derniers sont bien partis pour aller monnayer leurs talents respectivement au Portugal et en France. Le Paradou continue donc à donner un bon exemple de vrai professionnalisme, au moment où les autres clubs ne cessent de réclamer une société étatique. Benbouali (22 ans), est né le 17 avril 2000 à Chlef. Benbouali avait rejoint le PAC en 2019 alors qu'il était encore junior. Il compte 64 apparitions (23 buts). Il détient deux sélections avec l'Équipe nationale A' des joueurs locaux (1 but). Benbouali va jouer à Charleroi aux côtés de son ancien coéquipier au PAC, le milieu de terrain Adam Zorgane, qui avait rejoint le club belge en 2021. Nadir Benbouali s'est distingué lors du précédent exercice en terminant deuxième meilleur buteur de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 algérienne avec 15 réalisations, derrière l'attaquant du MC Alger Samy Frioui (17 buts). Grâce à Benbouali, le club belge a trouvé un accord avec le Paradou AC pour le montant de transfert qui avoisine les 500000 euros. Mieux, le Paradou bénéficiera, en plus, de 50% de prochain transfert de son pur produit pour un autre club. Ainsi et désormais, il ne reste que la signature de contrat qui devrait être faite dans les heures à venir entre les parties concernées. Enfin, est-il aussi important de rappeler que juste au cours de la dernière décennie, le Paradou a bel et bien montré dans la pratique qu'il est le meilleur club formateur en Algérie. Et dans ce même ordre d'idée, il est très important de signaler qu'en plus de Ramy Bensebaïni, Hicham Boudaoui, Youcef Atal ou encore Adem Zorgane, pour ne citer que ceux-là, le Paradou AC, du président Zetchi, continue à exporter les jeunes talents vers l'Europe...