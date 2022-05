La direction du club kabyle n'a pas tardé à exprimer sa déception des résultats réalisés ces dernières journées par les Canaris. Des défaites et des matchs nuls à l'intérieur de leurs bases rythment les rencontres devant les adversaires coriaces comme les faibles. Les camarades de Boukhenchouche sont sur une tendance de résultats en dents de scie malgré les réaménagements constantes du coach tunisien Ammar Souayah qui ne parvient toujours pas à trouver la bonne formule à même de garder le cap sur des séries de victoires. Malgré le recrutement de plusieurs attaquants et les bons résultats réalisés à leur arrivée dans l'effectif, le compartiment offensif renoue avec la stérilité devant les cages des adversaires. Une situation qui a déclenché un sentiment de doute parmi les supporters et la direction quant à la capacité de l'entraîneur à trouver le bon dosage. D'ailleurs, depuis quelques jours, des bruits courent sur un éventuel départ de ce dernier. Des informations rapidement recadrées par Rachid Azouaou, qui a tenu à démentir ce qu'il s'est dit, tout en assurant que Souayah poursuivra sa tâche avec la JSK jusqu'à la fin de la saison, mais sans confirmer s'il reste au-delà ou il mettra fin à son contrat. De son côté, coach Souayah garde le silence et ne semble pas intéressé par ces bruits qui courent. D'ailleurs, c'est l'attitude que semble adopter la direction qui évite de trop s'étaler sur ces questions afin, vraisemblablement, de préserver l'effectif de l'instabilité qui risque de déconcentrer en cette fin de saison. Une concentration sur l'essentiel est d'autant plus importante, car la même direction veut, selon des sources proches, impérativement une série de bons résultats. Yarichène, affirment nos sources, auraient réclamé de Souayah et des joueurs la victoire dans les trois prochaines rencontres à domicile comme à l'extérieur. Une demande un peu exagérée au vu de la nature de la rencontre avec la JS Saoura. Ce club, qui talonne le leader depuis le début de saison, ne viendra, selon toute vraisemblance, pas à Tizi Ouzou pour faire du tourisme. La JSS se bat aussi pour la deuxième place qualificative pour la plus prestigieuse compétition africaine, la champions League. Ce qui fera qu'une victoire contre ce club nécessite de sortir le grand jeu. Et, c'est justement ce qui fait défaut aux Canaris ces dernières semaines. Enfin, notons que la deuxième place qu'occupe la JSK actuellement en compagnie du MC Alger est l'objet d'une lutte implacable entre ces prétendants dont, justement, la JS Saoura. Une champions League en perspective ne doit pas laisser indifférent. Aussi, les journées qui suivront seront marquées par une rude concurrence et une bataille acharnées pour les points. Chaque point vaut son pesant d'or dans ce genre de situation et les Canaris ne peuvent aucunement ignorer ce fait au vu des nombreux points perdus à cause de mauvais résultats sur leur terrain, à Tizi Ouzou. Des pertes qui ont comme conséquence d'éloigner le club de la course au titre.