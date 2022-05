L'ES Sétif, qui se trouve depuis mercredi dernier au Caire, disputera son match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, ce samedi soir face à l'équipe locale d'Al Ahly, sur la pelouse du stade Al-Salam. Cette rencontre, prévue à partir de 20h, sera dirigée par l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema, assisté du Soudanais Mohamed Abdallah et du Tchadien Aïssa Yaya, alors que le 4e arbitre est le Botswanais Joshua Bondo. Il y a lieu de rappeler que l'Entente de Sétif a éliminé l'équipe tunisienne de l'ES Tunis pour se qualifier à cette demi-finale. Lors du match aller, l'Entente a été tenue en échec (0-0) à Alger, avant d'aller s'imposer au stade Hammadi Agrebi de Radès (1-0). Quant au Al-Ahly SC, le double tenant du trophée, a pris le meilleur sur les Marocains du Raja Casablanca. Pour disputer cette rencontre aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, l'ESS s'est déplacée au Caire, mercredi dernier, où elle se prépare activement afin de réaliser un bon résultat. La délégation sétifienne a élu domicile à l'hôtel Golden Philip avant de s'entraîner jeudi soir au stade d'El Koulia El harbia dans la capitale cairote avant l'ultime séance d'entraînement d'hier soir à l'heure du match (20h), sur la pelouse du stade où se déroulera cette première manche des demi-finales de cette prestigieuse compétition continentale. Il y a lieu de noter, au passage, que le nouvel entraîneur serbe Darko Novic, aura bien l'embarras du choix pour aligner un Onze compétitif et conquérant. Car, il peut compter sur un effectif au grand au complet, puisque aucune défection n'est à déplorer. Le gardien de but de l'Entente de Sétif, Sofiane Khedaïria est bien optimiste pour cette première manche en déclarant, entre autres: «Nous allons affronter un géant africain dans son stade et devant son public. Notre groupe est bien prêt pour cette bataille qui s'annonce bien rude, et nous sommes déterminés à faire le maximum pour bien négocier ce match aller avant le match retour décisif chez nous.» De son côté, le coach d'Al Ahly, le Sud-Africain Motsiman ne veut en aucun cas rater cette première manche d'autant qu'il est sévèrement critiqué par les fans de l'équipe surtout après les derniers mauvais résultats de l'équipe en championnat. Ce qui met beaucoup de pression aussi bien sur lui que sur ses joueurs. Les Sétifiens auront donc l'«avantage» de jouer cette première manche sans aucune pression. Sur le plan historique, il est utile de rappeler que les deux équipes se sont rencontrées à cinq reprises dont quatre en demi-finales de la Ligue des Champions et une fois en Supercoupe africaine. L'Entente de Sétif a remporté 2 matchs au même titre qu'Al Ahly et les 2 formations ont enregistré un match nul. Enfin, il est tout aussi utile de noter que l'autre demi-finale (aller) de cette Ligue des Champions opposera les Marocains du WA Casablanca, tombeurs du CR Belouizdad, aux Angolais de Petro Atletico.