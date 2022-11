Large vainqueur contre le RC Relizane (4-0), l'ES Mostaganem a consolidé sa place de leader du Groupe centre-ouest, à l'occasion de la 7e journée de la Ligue 2 de football, alors que l'AS Khroub s'est emparée de la première place du Groupe centre-est, après sa victoire sur le fil devant le CA Batna (2-0). Freiné par la JSM Tiaret (2-2) lors de la précédente journée, l'ES Mostaganem (1er, 19 points) a repris sa marche en avant en décrochant un sixième succès en sept journées, et creuse l'écart sur son poursuivant, le SC Mecheria (16 pts), tenu en échec (0-0) par le RC Kouba (13e, 5 pts). Derrière le duo de tête, trois équipes occupent la 3e place du podium avec 14 points. Il s'agit de la JSM Tiaret victorieuse devant le NA Hussein Dey (2-0), du MCB Oued Sly revenu avec un point d'Oran où il a affronté l'ASM Oran (2-2) et l'ES Ben Aknoun qui a réussi à obtenir le point du match nul (0-0) de son périlleux déplacement chez le WA Boufarik (6e, 13 pts). Dans les autres matchs de la poule centre-ouest, le MC Saïda (12e, 6 pts) a créé la surprise en s'imposant (1-0) devant le CR Témouchent, qui glisse au septième rang avec 12 points, alors que le SKAF Khemis Miliana (9e, 8 pts) a battu le GC Mascara (1-0) et revient à un point de son adversaire du jour. Dans le duel des anciens pensionnaires de Ligue 1, l'O Médéa a dominé WA Tlemcen (2-0) et rejoint le SKAF au 9e rang du classement, tandis que le WAT est onzième avec sept points. Dans la poule centre-est, l'AS Khroub (1ère, 17 pts) victorieuse dans les dernières minutes du match devant la CA Batna (2-0), s'est emparée du fauteuil de leader profitant du match nul à domicile (0-0) de son ancien coleader l'US Souf (2e, 15 pts). Cette journée a également été favorable à l'USM Annaba (13 pts) qui revient sur le podium, après sa victoire dans le derby «bônois» devant HAMRA (2-0), alors que l'E Sour El Ghozlane (12 pts) glisse au quatrième rang après son match nul concédé sur sa pelouse face à l'USM El Harrach (1-1). Derrière le peloton de tête, le NRB Teleghma cinquième ex aequo avec le CAB et l'USM Harrach, a été battue par l'US Chaouia (0-1), qui remonte à la neuvième place avec huit points, en compagnie du MC El Eulma, l'IRB Ouargla et du MO Constantine, également battu lors de cette journée par l'IB Khemis El Khechna (2-0). Dans le bas de tableau, la JSM Skikda (15e, 5 pts) a fait match nul (0-0) contre l'IRB Ouargla (9e, 8 pts). Le match de clôture de la 7e journée du groupe Centre-Est, prévu jeudi (15h00), opposera la JS Bordj Menaïel (5e, 9 pts) à l'AS Aïn M'lila (13e, 4 pts).