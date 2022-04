Le Real Madrid prépare l'avenir. Lors du prochain mercato et ceux qui vont suivre, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont bien l'intention de procéder à un vaste lifting. L'objectif de Florentino Pérez est d'abord de lancer la 3e génération des Galactiques. Celle-ci sera menée par Kylian Mbappé (23 ans). C'est en tout cas le rêve du patron de la Casa Blanca, qui a des chances d'y arriver puisque l'attaquant tricolore n'a pas prolongé au Paris Saint-Germain. Club auquel il est encore lié pour 3 mois, soit jusqu'en juin 2022. Et si l'écurie française se plie en 4 pour le garder, quitte à faire de lui la nouvelle star du projet devant Neymar et Messi, les Merengues ont bon espoir d'accueillir KM7 dans les prochains mois. L'autre rêve fou de Florentino Pérez est d'associer le crack français à Erling Braut Haaland (20 ans). Deux jeunes talents qui sont voués à dominer le football mondial et à postuler pour les futurs Ballons d'or. Pour Javier Tebas, le président de la Liga, cela ne serait pas la meilleure chose de voir les deux hommes sous le même maillot. Mais le Real Madrid n'est pas de cet avis. Malgré la concurrence du Barça et de Manchester City, les Merengues sont capables financièrement de recruter Haaland dont la clause libératoire est de 75 millions d'euros. Une opération à 300 millions d'euros entre le transfert, son salaire et les divers bonus ou primes. L'idée est d'en faire petit à petit le successeur de Karim Benzema, qui n'a pas encore dit son dernier mot à Madrid puisqu'il réalise une belle année. Pour accompagner le duo Mbappé-Haaland, la Casa Blanca compte sur Vinicius Jr. Déjà présent au club, le Brésilien réalise une belle année. L'objectif est de le prolonger. Dans l'entre jeu, il va falloir apporter du sang neuf. Pour Marca, la priorité est Aurélien Tchouaméni (22 ans). L'international tricolore de Monaco plaît beaucoup dans la capitale espagnole où on veut aussi mettre la main sur Jude Bellingham (18 ans). Selon AS, l'Anglais est visé pour l'été 2023, date à laquelle le contrat de Luka Modric prendra fin. Le Real Madrid, qui a déjà recruté Eduardo Camavinga (19 ans) l'an dernier et qui compte sur Federico Valverde (23 ans), veut rajeunir son entrejeu. Il faudra aussi faire avec le retour de Tafekusa Kubo (20 ans), prêté à de multiples reprises et qui veut revenir la saison prochaine, et les jeunes du Castilla comme Antonio Blanco (21 ans). En défense, il faudra également apporter quelques retouches pour améliorer l'équipe qui a perdu le duo Varane-Sergio Ramos, l'an dernier. Depuis un bon moment, le nom de Jules Koundé (23 ans, Séville) circule à Madrid. Pour jouer la doublure de Ferland Mendy et compenser le départ de Marcelo au poste de latéral gauche, c'est Fran Garcia (22 ans, Rayo Vallecano) qui plaît. Les Madrilènes devront faire de même à droite avec un remplaçant pour Dani Carvajal. Vinicius (18 ans), joueur du Shakhtar, devrait arriver pour évoluer avec la réserve avant les pros. En revanche, le poste de gardien étant particulier, le club n'est pas a priori en quête d'un renfort dans l'immédiat, Thibaut Courtois (29 ans) donnant satisfaction. Si les plans de Florentino Pérez aboutissent, ce nouveau Real Madrid aurait fière allure!