Finaliste malheureux à deux reprises: 1985 et 2021, l'Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), abordera le 8e Championnat arabe de la catégorie à Abha (Arabie saoudite) du 20 juillet au 6 août, avec l'intention de décrocher son premier titre. À pied d'oeuvre depuis lundi à Abha, les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacette, entameront la compétition, aujourd'hui, face au Liban au stade Émir Sultan (15h00), pour le compte de la 1ère journée (Gr.C). Les Verts auront à coeur de démarrer le tournoi du bon pied face à une équipe libanaise qui reste, a priori, à leur portée, avant de croiser le fer avec la Libye, le mercredi 27 juillet, au même stade (15h00). «La préparation s'est bien déroulée. Nous allons aborder ce tournoi avec l'objectif de l'emporter, d'autant que lors de la précédente édition nous avons perdu le trophée en finale face à l'Arabie saoudite. Nous connaissons déjà la Libye pour l'avoir déjà affrontée par le passé, alors que le Liban reste un adversaire inconnu pour nous. C'est important de gagner le premier match face aux Libanais. InchAllah, cette année sera la bonne pour nous», a indiqué le défenseur central Rayane Dehilis (O. Marseille/ France). En vue de ce rendez-vous arabe, le coach national a fait appel à 23 joueurs, dont 9 évoluant à l'étranger. Les Algériens ont effectué leur dernier stage préparatif au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant de s'envoler dimanche pour l'Arabie saoudite, via Dubai. Lors de la précédente édition, disputée en 2021 au Caire (Égypte), la sélection nationale des U20 s'est inclinée en finale face à l'Arabie saoudite (2-1). Les deux sélections s'étaient déjà rencontrées au dernier stade de l'épreuve, lors de la 2e édition organisée en Algérie (1985), remportée par les Saoudiens (2-1). Outre l'Algérie et l'Arabie saoudite (pays hôte), 16 autres pays prendront part à ce tournoi. Les 18 pays ont été scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le dimanche 31 juillet. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août prochain tandis que la finale se jouera le samedi 6 août (19h00).