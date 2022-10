La sélection algérienne (messieurs/dames) d'aviron, avec sept médailles (1 argent et 6 bronze), a terminé à la troisième place au classement général des championnats d'Afrique de beach-rowing qui ont pris fin vendredi dans la station balnéaire de Hammamet (Tunisie). La première place au classement général est revenue au pays organisateur, la Tunisie, avec un total de 10 médailles (9 or et 1 argent), devant l'Égypte qui a décroché 10 médailles (1 or, 7 argent et 2 en bronze). La seule médaille d'argent algérienne a été l'oeuvre du tandem Chaïma Berrouane - Amira Sebbouh dans l'épreuve du Double-Dames (senior). Quatre médailles en bronze ont été décrochées dans les épreuves individuelles par Lylia Meguedad, Mustapha Aymen, Racha Manseri, Boukhous Chérif, alors que les deux autres breloques ont été glanées par le duo Lylia Meguedad-Boukhous Chérif et Boukhous Sabria-Lylia Meguedad.La sélection nationale est composée de neuf rameurs, sous la conduite du coach Riad Garidi. Il s'agit d'Ayemen Fateh, Aymen Mustapha, Boudjemaâ Chems-Eddine et Chérif Boukhous chez les messieurs, ainsi que Racha Menseri, Chaïma Berrouane, Sebbouh Amira, Boukhous Sabria et Lylia Meguedad chez les dames. Les rameurs algériens étaient engagés dans neuf épreuves, à savoir: le Solo messieurs (senior), le Solo messieurs (junior), le Solo dames (senior), le Solo dames (junior), le Double messieurs (senior), le Double dames (senior), le Double dames (junior), le Mixte (senior), et le Mixte (junior). Ces championnats d'Afrique seront suivis des Championnats arabes de la spécialité, prévus au niveau de la station balnéaire de Hammamet.