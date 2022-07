La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18 ans (U18) s'est inclinée devant son homologue du Monténégro sur le score de 38 à 16 (mi-temps: 20-7), hier, pour le compte de la première journée (Gr.A) des Championnats du monde de la catégorie qui se déroule à Skopje (Macédoine du Nord). L'autre match du groupe A mettra aux prises la Suède à l'Islande (12h30, algériennes). La sélection algérienne jouera son prochain match, aujourd'hui (13h00) face à la Suède, avant de conclure mardi (11h30) contre l'Islande. Pour cette neuvième édition du Mondial de la catégorie, la compétition regroupera pour la première fois 32 pays:

20 Europe, cinq Asie, quatre Afrique et trois d'Amérique Centrale et du Sud. Le staff technique national avait convoqué 18 joueuses, dont la majorité évolue en Algérie, avec le renfort de la pivot Alia Choudani (17 ans), sociétaire du club de Harnes (Nationale 1, France). Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour principal, puis les deux premiers de chaque poule du Tour principal sont qualifiés pour les quarts de finale. Les autres équipes éliminées dès la phase de poules disputeront la coupe du Président. La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était qualifiée au Mondial de la catégorie, en s'adjugeant la 3e place du championnat d'Afrique des nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée).