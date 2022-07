Les sélections algériennes de tennis de table cadettes et juniors (garçons et filles) participent aux championnats d'Afrique des jeunes de l'ITTF, qui se déroulent à Tunis du 21 au 27 juillet, avant d'enchaîner avec le tournoi WTT Contender du 1er au samedi 6 août, selon la liste des participants publiée par la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). Le rendez-vous africain devra drainer une participation de 74 garçons et 44 filles, représentant 13 associations membres de la Confédération africaine de tennis de table. Le tirage au sort des championnats d'Afrique a placé les pongistes algériens dans des groupes assez relevés, avec comme adversaires: la Tunisie, la RD Congo et la Guinée dans la compétition (juniors garçons par équipes), alors que par équipes juniors filles, les Algériennes ont hérité dans un groupe unique, de la Tunisie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud. Chez les cadets (par équipes), l'Algérie évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Tunisie et la RD Congo, les cadettes auront face à elles, les mêmes adversaires (groupe B). Pour les compétitions du double cadettes, cadets et juniors (garçons et filles), qu'ainsi des mixtes, le tirage aura lieu plus tard, selon la même source. Le tennis de table algérien sera engagé en doubles cadettes par: Sadi Hana/Seddiki Madina et Gouasmi Alae/Takherist Khouloud et en doublette cadets par Khenniche Sofiane/Bilel Zoutiene et Chakib Mahgoun/Abadli Wafi Chamseddine. Les juniors garçons: Maheidine Bella, Rais Amine, Azzala Abderrahmane et Belabbas Meziane et les juniors filles: Kessaci Amina, Tahmi Hadjer, Belache Melissa et Merzoug Cheima prendront part aux compétitions par équipes, avant de se constituer en duo pour participer aux concours du double. Le pongiste Azzala Abderrahmane composera avec Belabbas Meziane la 1ère doublette, tandis que Mahieddine Bella et Rais Amine en feront de même pour la seconde. Idem pour les doublettes Belache Melissa-Merzoug Cheima et Kessaci Amina-Tahmi Hadjer qui connaîtront leurs adversaires au 1er tour, dans les heures à venir. Dans les parties du mixte, Abadli composera avec Sadi, Zoutiene avec Seddiki, Rais avec Belache et Kessaci avec Bella. À l'issue des championnats d'Afrique, les compétiteurs enchaîneront avec l'événement WTT Contender, qui devra réunir les pongistes d'Algérie, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Taipei chinois, Croatie, Danemark, Équateur, Égypte, Finlande, France, Allemagne, Inde, Iran, Italie, Japon, Kazakhstan, République de Corée, Luxembourg, Maldives, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Porto Rico, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine et Etats-Unis.