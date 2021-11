La sélection algérienne a remportée la médaille d'or dans l'épreuve de la poursuite «Elite/Messieurs», disputée samedi après-midi au Caire (Egypte), pour le compte de la première journée du Festival arabe 2021 de cyclisme sur piste. L'équipe algérienne, composée du quatuor Yacine Chalel - Lotfi Tchambaz - El Khassib Sassane et Hamza Mansouri, s'est adjugée haut la main la première place de cette épreuve, portant par la même occasion le total provisoire de la moisson algérienne à quatre médailles. En effet, avant l'Elite (Messieurs), Nesrine Houili et Chahra Azzouz, avaient remporté la médaille d'argent au Sprint (par équipes/Dames), avant que Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki ne rajoute une médaille de bronze au Scratch (Juniors/Messieurs), et que Hamza Amari ne bonifie encore plus cette moisson, en remportant une autre médaille en bronze, au Scratch Elite/Messieurs). Ce Festival arabe 2021 de cyclisme avait démarré il y a une semaine, au Caire, et les six premiers jours de compétition avaient été consacrés aux épreuves sur route (Toutes catégories). La sélection algérienne avait terminé à la première place, avec un total de 22 médailles (11 or, 7 argent et 4 bronze), devant les Emirats arabes unis (2es) et le Maroc (3e). Les épreuves sur route, achevées vendredi soir, ont laissé place aux épreuves sur piste, qui auront lieu du 20 au 23 novembre, avec la participation de 13 coureurs algériens, dont trois dames. Selon la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) «l'Equipe nationale participe à ce Festival arabe avec l'objectif de remporter un maximum de titres».