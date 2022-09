L'Équipe nationale de triathlon s'est distinguée pour sa première participation au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Agadir au Maroc (23-25 septembre) en décrochant une médaille d'argent grâce à Yanis Fodil (U17), et une en bronze remportée par Amina Maldji (U23), ainsi qu'une quatrième place dans le relais mixte. Dans la catégorie des U17, les épreuves se sont déroulées sur une distance de 350 m de nage en eau libre, 10 km de course cycliste, et 2,5 km de course à pied. Yanis Fodil a terminé à la deuxième place avec un chrono de 33 min 8 sec, devancé par le Marocain Yasser Soheib (33 min 7 sec), et devant l'autre Marocain Hamza Ghaicha (33 min 8 sec). Dans la course féminine (U23) courue sur une distance olympique (1500 m de nage en eau libre, 40 km de course cycliste, 5 km de course à pied), l'Algérienne Amina Maldji a remporté la médaille de bronze en 2 h 25 min 9 sec, alors que la médaille en vermeil est revenue à la Sud-Africaine Hanna Newman (2 h 9 min 30 sec). L'Égyptienne Basmala Esalamouny a décroché l'argent (2 h 11 min 13 sec). En revanche, dans l'épreuve du relais mixte (250 m de nage en eau libre, 6 km de course cycliste, 1,5 km de course à pied), le quatuor algérien composé de Yanis Fodil, Oussama Hellal-Berrouane, Amina Maldji, et Kahina Mebarki, a terminé au pied du podium avec un chrono de 1 h 46 min 41 sec, alors que le titre continental est revenu à l'Afrique du Sud (1 h 37 min 33 sec). De son côté, le champion d'Algérie de triathlon Oussama Hellal-Berrouane s'est classé à la 14e place sur 17 participants dans l'épreuve de l'élite (distance olympique). Le sociétaire de Bahia nautique Oran a réalisé un chrono de 1 h 59 min 29 sec. Le titre est revenu au Marocain Jawad Abdelmoula (1 h 49 min 25 sec). Dans la course féminine de l'élite, Kahina Mebarki a terminé à la 7e place (2 h 19 min 25 sec), alors que la médaille d'or a été remportée par la Sud-Africaine Sarah Jean Walker (2 h 7 min 17 sec). Mohamed-Samy Agab dans la catégorie juniors a pris la 5e place (1h 6 min 11 sec), dans une course remportée par le Sud-Africain Shaun Wolfaardt (1 h 1 min 24 sec.