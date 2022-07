La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme sur piste a décroché quatre nouvelles médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), lors de la deuxième journée des championnats d'Afrique (Juniors/Seniors), qui se déroulent actuellement à Abuja, au Nigeria. La médaille d'or a été l'oeuvre de Yacine Chalel, dans la course aux points (Élite/Messieurs), alors que son équipier Mohamed Nadjib Assel s'est contenté du bronze, dans l'épreuve du Keirin (Élite/Messieurs). Les deux médailles restantes (1 argent et 1 bronze) quant à elles ont été l'oeuvre de Nesrine Houili, dans la course par élimination (Seniors/Dames), et dans la course aux points de la même catégorie. Une moisson qui porte le total de la sélection algérienne à huit médailles, car les protégés du coach Abdelbasset Hannachi avaient déjà glané quatre breloques lors de la première journée de compétition: 1 or, 1 argent et 2 bronze. La première médaille d'or a été remportée dans l'épreuve de la poursuite (Par équipes/Messieurs), avec le groupe composé du quatuor: Yacine Chalel, Lotfi Tchambaz, Zaki Boudar et El Khassib Sassane. La médaille d'argent, quant à elle, a été glanée dans l'épreuve de vitesse / par équipes (Élite/Messieurs) et dont le groupe était composé de Nadjib Assel, El Khassib Sassane et Zaki Boudar, alors que les deux médailles de bronze ont été l'oeuvre de Mounir Lalaoui (Skratch/Juniors) et l'équipe masculine juniors en poursuite. Les épreuves du championnat d'Afrique de cyclisme sur piste, qui ont débuté le 14 juillet, se poursuivent jusqu'au 17 du même mois, à Abuja, où figure la sélection algérienne, avec un total de 11 athlètes: six seniors (messieurs), quatre juniors (garçons) et une senior (dame).