Les listes d’inscription définitives pour les Championnats du monde d’athlétisme Oregon 2022, confirment que plus de 1900 athlètes de 192 pays seront en action au Hayward Field d’Eugene du 15 au 24 juillet, a indiqué la Fédération internationale de l’athlétisme. Huit athlètes (seniors/messieurs) représenteront l’Algérie aux rendez-vous mondial d’Eugène (Etats-Unis). Trois parmi ces athlètes sont des demi-fondistes, Slimane Moula, Djamel Sedjati et Yacine Hathat, qui seront tous engagés sur le 800 m. Billel Tabti et Hicham Bouchicha seront engagés sur le 3000 m steeple, alors que Yasser Mohamed-Tahar Triki sera engagé dans sa spécialité de prédilection : le triple saut. Les deux derniers représentants algériens aux Mondiaux d’Eugène seront, les hurdlers Amine Bouanani et Abdelmalik Lahoulou, qui seront engagés respectivement sur le 110 m/haies et le 400m/haies. Sur les 43 vainqueurs individuels de l’édition 2019 à Doha, 37 défendront leurs titres à l’occasion des mondiaux d’Eugene. 42 médaillés d’or individuels des Jeux olympiques de Tokyo de l’année dernière seront également présents. Allyson Felix, l’athlète la plus titrée de l’histoire des Championnats du monde, aura l’occasion d’améliorer son palmarès. La sprinteuse américaine a remporté 18 médailles aux Championnats du monde (13 or, 3 argent et 2 bronze) et a été nommée dans l’équipe mixte de 4x400m des Etats-Unis.