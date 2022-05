L'Entente de Sétif a déçu ses fans en se faisant lourdement battre par une impressionnante équipe égyptienne d'Al Ahly du Caire en terre égyptienne (0-4), samedi dernier en match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. D'aucuns Algériens ne donnent, ainsi, la moindre chance pour Djabou et ses coéquipiers pour renverser la situation dans une semaine lors du match retour décisif prévu au stade du 5-Juillet à Alger. Avant cette rencontre, aucun féru de la balle ronde n'aurait imaginé un seul instant que l'Entente de Sétif perdrait ce match sur un score aussi lourd. Mais sur le terrain, les Sétifiens n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes, excepté quelques moments où ils tentaient de revenir à la marque après l'ouverture du score par Percy Muzi Tau (30'). Suite à un centre parfait de Tahar Mohamed Taha, le Sud-Africain Percy Tau a réussi à ouvrir la marque à la 30e minute du jeu de la tête, consécutivement à une erreur de marquage de la défense sétifienne. Cinq minutes plus tard, et inexplicablement, Karaoui va commettre une erreur impardonnable en agressant un joueur d'Al Ahly, surtout sans ballon. Et l'excellent arbitre éthiopien, Bamlack Tessema, lui a d'abord infligé un carton jaune avant qu'il ne soit appelé par la VAR pour revoir l'action. De suite, Tessema annule le carton jaune et le fait remplacer par un carton rouge, synonyme d'expulsion pour le joueur algérien. En dépit de leur infériorité numérique, les joueurs de l'Entente n'ont pas baissé les bras et ont même failli égaliser par Belkaroui qui a vu son tir, suite à un coup franc, passer à côté de la cage du gardien de but d'Al Ahly Al Shenawy. De retour des vestiaires, les Sétifiens subissent le jeu des Égyptiens et flanchent d'ailleurs en fin de partie sur le plan physique. C'est ainsi que suite une action, côté gauche, Tau transmet une belle balle à Mohamed Tahar qui reprend victorieusement de la tête, inscrivant le 2e but de son équipe (54'). Quelques minutes plus tard, fatigués, les Sétifiens concèdent un 3e but signé, cette fois-ci, par Mohamed Sherif (72'). Les Sétifiens abandonnent carrément et n'attendaient que le cou de sifflet final de l'arbitre Tessema. Mais, sur une belle action collective entre les joueurs d'Al Ahly, Tau ajoute un 4e but pour infliger une correction aux Sétifiens, remarquablement à côté de la plaque. Le match retour prévu la semaine prochaine, soit le 14 mai en cours, s'avérerait très compliqué pour les Sétifiens afin de pouvoir revenir au score et éliminer cette formidable équipe d'Al Ahly. Marquer 5 buts à cette équipe égyptienne avec en son sein, pas moins de 7 joueurs internationaux, serait vraiment difficile, voire même impossible, bien qu'«impossible» n'est pas systématique en football...