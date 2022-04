Islam Slimani mis de côté parce qu'il jeûne? C'est en tout cas ce que sous-entend l'attaquant algérien sur son compte Instagram. Non retenu pour la demi-finale retour de la coupe du Portugal contre Porto et pour le match de championnat contre Tondela, Slimani doit se contenter de bouts de matchs avec le Sporting, alors que le Fennec avait fait un retour fracassant au club (4 buts en 5 matchs). Rúben Amorim a justifié cette mise à l'écart en mettant en cause l'implication de Slimani lors des entraînements: «Ceux qui s'entraînent le mieux jouent et sont convoqués. Je peux risquer mon travail et des qualifications pour des finales mais ce sera comme ça jusqu'à ce que j'arrête d'être entraîneur. L'entraînement compte énormément.» Une justification qui n'a pas trouvé grâce aux yeux d'Islam Slimani, qui lui a répondu sur son compte Instagram: «Sans mange ni boire, je me suis toujours entraîné dur pour mon club. Personne ne pourra ne me l'enlever.» L'ancien attaquant de l'OL jeûne depuis le 1er avril. Depuis cette date, l'international algérien n'a joué que 45 minutes en cumulé, n'étant plus utilisé qu'en dernier recours par Rúben Amorim.