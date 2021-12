Actuellement blessé, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (30 ans, 8 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) connaît un début de saison compliqué en raison de plusieurs blessures. En conférence de presse, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel a évoqué l'absence de l'international français. «Kanté a besoin de temps. Nous n'avons pas le sentiment que c'est à cause de son âge qu'il met plus de temps. Il est en général quelqu'un de prudent. Il prend soin de son corps. Il ne veut pas prendre de risque. Et je suis d'accord, c'est un surhomme. C'est celui qui fait la différence et que le monde entier veut pour son milieu de terrain. Il nous manque depuis longtemps», a confié le technicien allemand.